Австрия прекратила движение поездов из Италии на своей территории

ВЕНА, 11 мар - РИА Новости. Австрийские федеральные железные дороги (ÖBB) в среду сообщили, что из-за коронавируса прекращают движение поездов из Италии на своей территории вплоть до дальнейшего распоряжения.

Ранее ÖBB сообщали о планах пошагового прекращения железнодорожного сообщения с Италией из-за ситуации с коронавирусом

"В связи с актуальным постановлением федерального правительства мы прекращаем железнодорожное сообщение через границу с Италией до дальнейшего распоряжения. Все другие национальные и международные железнодорожные и автобусные сообщения действуют по расписанию", - сообщили ÖBB в Twitter

Уточняется, что поезда дальнего следования до Италии будут начинать и заканчивать движение в Филлахе и/или в Инсбруке , а ночные составы - в Филлахе.

Также прекращают движение пригородные поезда между городом Филлахом и станцией Тарвизио-Босковерде, коммуной Зиллиан и Сан-Кандидо, Штайнахом-на-Бреннере и Бреннеро.

Отмечается, что билеты на попавшие под отмену поезда и действительные до 3 апреля включительно можно вернуть без потери денежных средств.

Грузовые перевозки при этом пока продолжаются, чтобы гарантировать надежное снабжение Европы товарами, сообщили в ÖBB.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Австрии по состоянию на 8.00 среды достигло 206.

Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение нового вируса в стране. Среди них - запрет на въезд в страну для прибывающих из Италии без медицинской справки, подтверждающей отсутствие коронавируса, а также запрет до начала апреля на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек на открытом воздухе и более 100 человек - в помещении.

Занятия в высших учебных заведениях временно прекращаются, по возможности на замену им придет удаленное обучение. По словам канцлера, в скором времени правительство примет меры и в отношении школ, чтобы затормозить распространение вируса. Работодателей призывают переводить сотрудников на работу на дому, а гражданам Австрии настоятельно рекомендуется вернуться из поездок в Италию.