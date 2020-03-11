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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T14:15+0300
https://ria.ru/20200311/1568432790.html
Международный комитет Совфеда поддержал закон о поправке в Конституцию
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1564997623_0:112:3118:1866_1036x0_80_0_0_602fb01ea72a3ddca24502716070aaf8.jpg
РИА Новости

Международный комитет Совфеда поддержал закон о поправке в Конституцию

14:15 11.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в среду единогласно поддержал закон о поправке в Конституцию РФ.
Палата рассмотрит документ в 14.00 мск.
Конституция РФ
Вчера, 13:58Голосование по поправкам в Конституцию
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправке в Конституцию
В заключении отмечается, что законом вносятся поправки в главы 3 - 8 конституции, среди которых изменения, направленные на укрепление государственного суверенитета, обеспечение реализации международной правосубъектности Российской Федерации, недопущение вмешательства во внутренние дела государства.
Новой статьей 791 декларируется, что Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.
Конституция России
Вчера, 12:18Голосование по поправкам в Конституцию
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Законом вводится статья 671, закрепляющая на конституционном уровне, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации, отмечают сенаторы.
Статью 67 предлагается дополнить нормой, запрещающей действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами). Указанная норма дополнит положение статьи 4, устанавливающее, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, говорится в документе.
Заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
Для реализации предложения об обеспечении верховенства Конституции Российской Федерации на территории страны предлагается дополнить статью 79 положением о том, что "решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем конституции, не подлежат исполнению в РФ", отмечают в комитете.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
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