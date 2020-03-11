Международный комитет Совфеда поддержал закон о поправке в Конституцию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Международный комитет Международный комитет Совфеда на заседании в среду единогласно поддержал закон о поправке в Конституцию РФ.

Палата рассмотрит документ в 14.00 мск.

В заключении отмечается, что законом вносятся поправки в главы 3 - 8 конституции, среди которых изменения, направленные на укрепление государственного суверенитета, обеспечение реализации международной правосубъектности Российской Федерации , недопущение вмешательства во внутренние дела государства.

Новой статьей 791 декларируется, что Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.

Законом вводится статья 671, закрепляющая на конституционном уровне, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации, отмечают сенаторы.

Статью 67 предлагается дополнить нормой, запрещающей действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами). Указанная норма дополнит положение статьи 4, устанавливающее, что Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории, говорится в документе.