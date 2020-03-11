Толстой после командировки в Париж будет временно работать из дома

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой сообщил, что несколько дней будет работать из дома после командировки в Париж.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
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"Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, уже более 1 600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск", - написал Толстой, представляющий в Госдуме столичный регион.
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Толстой также заявил, что он совершенно здоров.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщал, что всего в столице было подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был выписан из больницы после полного выздоровления.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
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