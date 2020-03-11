Толстой после командировки в Париж будет временно работать из дома

"Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, уже более 1 600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск", - написал Толстой, представляющий в Госдуме столичный регион.