Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T14:22+0300
https://ria.ru/20200311/1568432356.html
Толстой после командировки в Париж будет временно работать из дома
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564189208_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_13258be38c9474d54b5d983a8b90ba22.jpg
РИА Новости

Толстой после командировки в Париж будет временно работать из дома

14:08 11.03.2020 (обновлено: 14:22 11.03.2020)
1266
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПетр Толстой
Петр Толстой
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Петр Толстой
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Вице-спикер российской Госдумы Петр Толстой сообщил, что несколько дней будет работать из дома после командировки в Париж.
Мэр Москвы Сергей Собянин 5 марта подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. В документе говорится, что граждане, прибывшие из КНР, Республики Кореи, Италии, Ирана, Франции, ФРГ и Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в РФ.
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
10 марта, 10:09
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
На своей странице в Facebook Толстой написал, что несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании постоянного комитета.
"Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, уже более 1 600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента. В связи с этим, а также в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск", - написал Толстой, представляющий в Госдуме столичный регион.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Толстой также заявил, что он совершенно здоров.
Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщал, что всего в столице было подтверждено девять случаев заболевания. Один из пациентов ранее был выписан из больницы после полного выздоровления.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
890103
Обсудить 6
Коронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаПетр ТолстойГосдума РФФранцияПарижОбщество
Рекомендуем
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Ученые подтвердили права России на арктический шельф
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская рассказала о "претензии" к Володину
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Синод обсудит возможную реакцию РПЦ на распространение коронавируса
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
В оперштабе рассказали, на кого не распространяется мера о карантире
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Белоусов рассказал о мерах по сдерживанию цен на важные лекарства
Папа Римский Франциск
Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер
Меркель выступила против закрытия границ из-за коронавируса
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
В Казани стартует всероссийский молодежный антикоррупционный форум
Московская биржа
Эксперт оценил заявление АКРА о близости России к финансовому кризису
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК не прогнозирует проблем из-за вируса на голосовании по Конституции
Конституция РФ
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправке в Конституцию
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Медсестра набирает лекарство в шприц
Неизвестный перевел 50 миллионов рублей девочке с СМА в Югре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния