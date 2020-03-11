В Сирию за сутки вернулись более 760 беженцев из-за рубежа

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 761 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 203 человека (женщин - 61, детей - 103), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 558 человек (женщин - 167, детей - 285)", - говорится в тексте бюллетеня.