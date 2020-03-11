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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-11T14:07+0300
https://ria.ru/20200311/1568432318.html
В Сирию за сутки вернулись более 760 беженцев из-за рубежа
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 760 беженцев из-за рубежа

14:07 11.03.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Пограничный переход "Насиб" на сирийско-иорданской границе. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Свыше 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще более 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 761 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 203 человека (женщин - 61, детей - 103), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 558 человек (женщин - 167, детей - 285)", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в место постоянного проживания в течение суток вернулся один беженец.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,1 гектара территории, обнаружено и уничтожено 35 взрывоопасных предметов.
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