Новак оценил возможный объем инвестиций в российскую электроэнергетику

"Что касается объемов расходов в электроэнергетике на инвестиции, в среднем в год они ... составляют порядка 700-800 миллиардов рублей. Из них примерно 300 миллиардов рублей - инвестиционные ресурсы сетевого комплекса и порядка 400-500 миллиардов рублей - генерирующего комплекса ... Примерно объем в течение пяти лет получается около 3,5-4 триллионов рублей, которые направляются на развитие электроэнергетического комплекса - на новое строительство и на модернизацию действующих объектов", - сказал Новак.

"Этот ресурс может быть несколько больше за счет заемных средств, а может быть больше, если тарифная выручка - выше. Но у нас ... ограничение есть по тарифной выручке ... Эта выручка может увеличиваться только на уровень инфляции", - добавил он.