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Теплоснабжение
2020-03-11T14:06+0300
https://ria.ru/20200311/1568432172.html
Новак оценил возможный объем инвестиций в российскую электроэнергетику
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РИА Новости

Новак оценил возможный объем инвестиций в российскую электроэнергетику

14:06 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в развитие электроэнергетического комплекса РФ в течение ближайших пяти лет составляет примерно 3,5-4 триллиона рублей, сообщил министр энергетики Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
"Что касается объемов расходов в электроэнергетике на инвестиции, в среднем в год они ... составляют порядка 700-800 миллиардов рублей. Из них примерно 300 миллиардов рублей - инвестиционные ресурсы сетевого комплекса и порядка 400-500 миллиардов рублей - генерирующего комплекса ... Примерно объем в течение пяти лет получается около 3,5-4 триллионов рублей, которые направляются на развитие электроэнергетического комплекса - на новое строительство и на модернизацию действующих объектов", - сказал Новак.
"Этот ресурс может быть несколько больше за счет заемных средств, а может быть больше, если тарифная выручка - выше. Но у нас ... ограничение есть по тарифной выручке ... Эта выручка может увеличиваться только на уровень инфляции", - добавил он.
Министр энергетики РФ Александр Новак
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ТеплоснабжениеАлександр НовакЭкономика
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