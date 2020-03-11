Минкомсвязь не поддержит рост тарифов на мобильную связь

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минкомсвязь РФ не поддержит рост тарифов на мобильную связь на фоне ослабления рубля, но если операторы представят обоснование, будет изучать ситуацию, сказал журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
"Мы будем это (повышение тарифов - ред.) всячески не поддерживать. Понятно, что доходы населения не увеличились в данном случае", - сказал министр в кулуарах конференции TAdviser IT Government Day 2020.
"Они (операторы - ред.), наверное, могут это обосновать, если это будет носить долгосрочный эффект, если это будет заметное увеличение, если у них большой capex (капзатраты - ред.), который они вкладывают в модернизацию сети... Будем разбираться", - добавил Шадаев.
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