Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T14:00+0300
https://ria.ru/20200311/1568431983.html
Минкомсвязь не поддержит рост тарифов на мобильную связь
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:321:3070:2048_1036x0_80_0_0_480e4046159b1a1142746abb875dda77.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь не поддержит рост тарифов на мобильную связь

14:00 11.03.2020
278
© Depositphotos / Im_YanisСмартфон
Смартфон
© Depositphotos / Im_Yanis
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минкомсвязь РФ не поддержит рост тарифов на мобильную связь на фоне ослабления рубля, но если операторы представят обоснование, будет изучать ситуацию, сказал журналистам глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
"Мы будем это (повышение тарифов - ред.) всячески не поддерживать. Понятно, что доходы населения не увеличились в данном случае", - сказал министр в кулуарах конференции TAdviser IT Government Day 2020.
"Они (операторы - ред.), наверное, могут это обосновать, если это будет носить долгосрочный эффект, если это будет заметное увеличение, если у них большой capex (капзатраты - ред.), который они вкладывают в модернизацию сети... Будем разбираться", - добавил Шадаев.
Смартфон
11 сентября 2019, 08:05
Исследование выявило российские регионы с самой дорогой мобильной связью
1931003
Обсудить 2
Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Экономика
Рекомендуем
Рабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Нефтяной станок-качалка
Эксперт рассказал, сколько Россия может выдержать низкие цены на нефть
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о мерах по повышению устойчивости экономики
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Ученые подтвердили права России на арктический шельф
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Стенд Сбербанка
ГД приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак прокомментировал наращивание добычи нефти Саудовской Аравией
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании ЮТэйр
Utair приостановит полеты в Милан до конца мая из-за коронавируса
Российский рубль и американский доллар
Эксперт оценил возможность финансового кризиса в России
Министр финансов Антон Силуанов выступает с докладом на совещании председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с членами кабинета министров
Силуанов не согласился с АКРА о финансовой обстановке в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать условия для работы инвесторов в России
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
В Минкомсвязи выступили против компенсации за доступ к значимым сайтам
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ
МИД: Le Monde не позволяет опровергнуть недостоверную публикацию
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Фондовый индекс Dow Jones упал на 5%
Президент РФ В. Путин провел встречу с руководителями фракций Госдумы РФ
Путин поручил минимизировать негативные явления в экономике
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
Лента новостейМолния