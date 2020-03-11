Минкомсвязь не поддержит рост тарифов на мобильную связь

"Мы будем это (повышение тарифов - ред.) всячески не поддерживать. Понятно, что доходы населения не увеличились в данном случае", - сказал министр в кулуарах конференции TAdviser IT Government Day 2020.

"Они (операторы - ред.), наверное, могут это обосновать, если это будет носить долгосрочный эффект, если это будет заметное увеличение, если у них большой capex (капзатраты - ред.), который они вкладывают в модернизацию сети... Будем разбираться", - добавил Шадаев.