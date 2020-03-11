Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправке в Конституцию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о поправке в Конституцию РФ и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании в среду.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвящённой преемственности развития Российской государственности.
Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.