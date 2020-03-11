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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T13:58+0300
https://ria.ru/20200311/1568431839.html
Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправке в Конституцию
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568399976_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_331787fd3b7b7818e9e720c0b6fc64df.jpg
РИА Новости

Конституционный комитет СФ поддержал закон о поправке в Конституцию

13:58 11.03.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о поправке в Конституцию РФ и рекомендовал сенаторам одобрить его на заседании в среду.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвящённой преемственности развития Российской государственности.
Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
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