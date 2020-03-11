Заседание Совфеда по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция

Верхняя палата парламента рассматривает законопроект о поправке в Конституцию. Ранее документ в третьем чтении большинством голосов приняли депутаты Госдумы.
В случае одобрения законопроекта сенаторами для вступления в силу его должны будут поддержать две трети региональных заксобраний, затем президент подписывает и публикует поправки.
Сначала вступает в силу третья статья: она требует от главы государства направить поправки в Конституционный суд. Там в течение недели принимают решение, соответствует ли законопроект Конституции. Если поправки отвечают Основному Закону, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование.
Если больше половины пришедших на участки поддержат проект, поправки к Конституции вступят в силу со дня публикации итогов голосования.
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