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Заседание Совфеда по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция
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РИА Новости
Заседание Совфеда по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция
Верхняя палата парламента рассматривает законопроект о поправке в Конституцию. Ранее документ в третьем чтении большинством голосов приняли депутаты Госдумы.
2020-03-11T13:54+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=86738415&type=mp4
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PT1S

Заседание Совфеда по поправкам в Конституцию. Прямая трансляция

13:54 11.03.2020 (обновлено: 15:36 11.03.2020)
1156
Верхняя палата парламента рассматривает законопроект о поправке в Конституцию. Ранее документ в третьем чтении большинством голосов приняли депутаты Госдумы.
В случае одобрения законопроекта сенаторами для вступления в силу его должны будут поддержать две трети региональных заксобраний, затем президент подписывает и публикует поправки.
Сначала вступает в силу третья статья: она требует от главы государства направить поправки в Конституционный суд. Там в течение недели принимают решение, соответствует ли законопроект Конституции. Если поправки отвечают Основному Закону, вступает в силу вторая статья: она предписывает президенту назначить общероссийское голосование.
Если больше половины пришедших на участки поддержат проект, поправки к Конституции вступят в силу со дня публикации итогов голосования.
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РоссияКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
Популярные комментарии
Взбесили отсутствие в поправках запрета на зарубежную недвижимость и обнуление срока. Пдрсы. Разозлило не на шутку.
11 марта, 14:06
Vasya Pupkin
1300005
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