В посольстве Таиланда опровергли данные о визах для россиян

Посольство Таиланда в РФ в своем заявлении на сайте напомнило о безвизовом режиме.

В посольстве Таиланда в РФ отметили, что граждане остальных стран из списка 18 стран и территорий: Болгарии, Бутана, Китая (включая Тайвань), Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату, которые могли оформлять визу по прибытии, теперь должны подавать на визу заранее до планируемой поездки в посольство или консульство.