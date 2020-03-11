В посольстве Таиланда опровергли данные о визах для россиян

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел Таиланда Анупонга Паочинду написало, что власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе РФ, отменив возможность оформления визы по прибытии в страну. Ранее, как отмечало агентство, граждане 18 стран и территорий могли оформлять визу по прибытии (Visa on Arrival - VoA) в Таиланд при наличии паспорта или других документов.
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Посольство Таиланда в РФ в своем заявлении на сайте напомнило о безвизовом режиме.
"Граждане Российской Федерации, информируем о том, что, согласно двустороннему соглашению между Российской Федерацией и Королевством Таиланд от 13 декабря 2005 года, держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", - говорится в заявлении на сайте посольства.
В посольстве Таиланда в РФ отметили, что граждане остальных стран из списка 18 стран и территорий: Болгарии, Бутана, Китая (включая Тайвань), Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату, которые могли оформлять визу по прибытии, теперь должны подавать на визу заранее до планируемой поездки в посольство или консульство.
С начала эпидемии коронавируса лечение в больницах Таиланда прошли или проходят 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один скончался, 24 человека находятся в больницах.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек, скончались 3158, излечились более 61 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 872 человека.