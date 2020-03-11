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2020-03-11T17:49+0300
https://ria.ru/20200311/1568420686.html
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568431427_0:96:2806:1674_1036x0_80_0_0_5dc39c4f69ecd013e791c1cb8822411d.jpg
РИА Новости

Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России

11:31 11.03.2020 (обновлено: 17:49 11.03.2020)
191378
© AP Photo / Sakchai LalitТуристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
© AP Photo / Sakchai Lalit
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.
Ранее граждане России, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату могли оформить в Таиланде по паспорту или другим документам визу по прибытии (Visa on Arrival — VoA).
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
Теперь, по данным агентства, Бангкок исключил эту возможность. Кроме того, власти ужесточили правила въезда для граждан Южной Кореи и Италии, а также уроженцев Гонконга.
В свою очередь, в посольстве Таиланда в России напомнили, что между двумя странами с 2007 года действует безвизовый режим.

"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.

С начала эпидемии коронавируса в больницы Таиланда с таким диагнозом попали 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один умер. Двадцать четыре человека до сих пор находятся в стационарах.
По последним данным, в материковом Китае новой коронавирусной инфекцией заразились примерно 81 тысяча человек, умерли 3158, более 61 тысячи заболевших поправились.
Всего в мире Covid-19 заразились более ста тысяч человек.
По информации ВОЗ, за пределами КНР от заболевания скончались 872 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 16
ТуризмКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыХубэйВОЗВ мире
Популярные комментарии
России тоже надо ввести обязательный карантин для всех прибывающих. а то вокруг нас такие страны, чье население по всем странам шатается, в поисках заработка. И живут они там явно не в стерильной среде.
11 марта, 12:18
Фома Фомич
16200007
офиц. посольство тая: Граждане Российской Федерации, Последние новости о решении правительства Таиланда временно приостановить выдачу виз по прибытии (VoA) для граждан 18 стран НЕ ЗАТРАГИВАЮТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ РОССИЙСКИХ ПАСПОРТОВ. Россияне по- прежнему могут посещать Таиланд в течение 30 дней без визы.
11 марта, 13:00
Александр Злой
3132002
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