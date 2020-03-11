Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России

Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке

© AP Photo / Sakchai Lalit Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Власти Власти Таиланда на фоне распространения коронавируса ужесточили въезд для граждан 18 государств, в том числе России, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел страны Анупонга Паочинду.

Ранее граждане России, Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату могли оформить в Таиланде по паспорту или другим документам визу по прибытии (Visa on Arrival — VoA).

Теперь, по данным агентства, Бангкок исключил эту возможность. Кроме того, власти ужесточили правила въезда для граждан Южной Кореи Италии , а также уроженцев Гонконга

В свою очередь, в посольстве Таиланда в России напомнили, что между двумя странами с 2007 года действует безвизовый режим.

"Держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение на ее территории в течение 30 дней без визы", — говорится на сайте дипмиссии.

С начала эпидемии коронавируса в больницы Таиланда с таким диагнозом попали 59 пациентов, 34 из них выздоровели, один умер. Двадцать четыре человека до сих пор находятся в стационарах.

По последним данным, в материковом Китае новой коронавирусной инфекцией заразились примерно 81 тысяча человек, умерли 3158, более 61 тысячи заболевших поправились.

Всего в мире Covid-19 заразились более ста тысяч человек.