Туроператоры предлагают альтернативные варианты путевкам в Израиль

"Как отмечают эксперты туристической отрасли, сейчас они убеждают туристов сохранять на израильском направлении брони на май и лето, — пояснили в АТОР. — По их оценкам, вряд ли ограничения по въезду продлятся дольше: на правительство Израиля будут "давить" отельеры, у которых есть шансы "захватить" конец сезона и открыться к Пасхе".