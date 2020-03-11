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Туризм
2020-03-11T15:08+0300
https://ria.ru/20200311/1568429387.html
Туроператоры предлагают альтернативные варианты путевкам в Израиль
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РИА Новости

Туроператоры предлагают альтернативные варианты путевкам в Израиль

15:08 11.03.2020
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© AFP 2020 / Jack GuezПолиция и пограничные службы Израиля в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Полиция и пограничные службы Израиля в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
© AFP 2020 / Jack Guez
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские туроператоры после введения Израилем с 12 марта обязательного домашнего карантина для всех приезжающих из-за рубежа предлагают своим клиентам на выбор перенос поездки на другие даты, аннуляцию тура или перебронирование его на прочие направления из ассортимента, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что с 12 марта в стране вводится двухнедельный карантин для всех прибывающих из-за границы на фоне распространения в мире коронавируса.
В министерстве туризма Израиля проинформировали, что порядка 6,5 тысячи российских туристов в настоящий момент продолжают свой отдых в Эйлате, на Мертвом море, в Тель-Авиве, Иерусалиме и в других популярных местах.
"У туристов, которые забронировали путевки в Израиль с заездами после 12 марта, есть три альтернативы: перенос поездки на другие даты, аннуляция или перебронирование на другие направления из ассортимента", — прокомментировали ситуацию в АТОР.
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Так, крупный международный туроператор предложит своим клиентам перебронировать путевки на Иорданию, ОАЭ и другие направления. Схожую позицию заняли и в другой компании, где клиентам советуют переносить даты на другие периоды или заменить Израиль на ОАЭ, Россию, Хорватию, Черногорию, Венгрию, Чехию, Сербию, Индонезию, Шри-Ланку, Мальдивы, Катар, Португалию, Абхазию. Если путешественники не готовы на эти варианты, следует аннуляция тура.
При этом российские компании сожалеют о временной приостановке въездного туризма в Израиль, так как безвизовое направление пользовалось стабильным спросом в зимнем сезоне, в том числе вырос интерес к отдыху на красноморском курорте Эйлат.
"Как отмечают эксперты туристической отрасли, сейчас они убеждают туристов сохранять на израильском направлении брони на май и лето, — пояснили в АТОР. — По их оценкам, вряд ли ограничения по въезду продлятся дольше: на правительство Израиля будут "давить" отельеры, у которых есть шансы "захватить" конец сезона и открыться к Пасхе".
По мнению наблюдателей, по окончанию карантина крупные отельные сети Израиля выйдут на рынок с заметными скидками, чтобы как можно быстрее восстановить загрузку.
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