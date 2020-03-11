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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-03-11T13:56+0300
https://ria.ru/20200311/1568429215.html
Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco
https://cdn24.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:254:2000:1379_1036x0_80_0_0_3835119103be92df46acbab5edf62c8a.jpg
РИА Новости

Нефть дешевеет на 3% на ожидании увеличения добычи Saudi Aramco

13:22 11.03.2020 (обновлено: 13:56 11.03.2020)
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© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть опускаются на 3% после сообщений о том, что саудовская Saudi Aramco и эмиратская ADNOC готовы нарастить производственные мощности, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.10 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,06% - до 36,08 доллара за баррель. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 3,26% - до 33,24 доллара за баррель.
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Ранее в среду саудовская Saudi Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, сообщила, что получила директиву от минэнерго королевства увеличить свои производственные мощности с 12 до 13 миллионов баррелей в стуки.
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) также сообщила, что в апреле планирует увеличить поставки нефти на мировой рынок до более чем 4 миллионов баррелей в день и готова увеличить свои плановые производственные мощности.
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"Коронавирус продолжает распространяться по миру, и нет сомнений в том, что его распространение в странах с крупной экономикой, как США, продолжит сдерживать нефтяной спрос", - цитирует агентство Рейтер аналитика IHS Markets Виктора Шума (Victor Shum).
По последним данным, число зараженных в материковом Китае составило около 81 тысячи человек. Вирус распространился в 114 странах мира, другие крупные вспышки находятся в Южной Корее, Японии, Италии и Иране, растет число случаев заражения в Европе и США. Распространение коронавируса в мире ведет к карантинным мерам, которые представляют риски роста экономики, что может отразиться на спросе на нефть.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьСитуация на нефтяном рынкеSaudi AramcoBrentЭкономика
Популярные комментарии
Предлагали российской власти не лезть в бутылку и по-хорошему договориться. Сами напросились. Аза их прихоть придется нам отдуваться из собственного кошелька
11 марта, 15:51
Василий Кнутт
39100227
Ну нормально так, снижение цены компенсируют объемами... Что ответит Новак?
11 марта, 13:33
Gloomy Humorist
21800018
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