Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий из-за коронавируса

"Надеемся, что Турции удастся избежать жертв от коронавируса. Никакой вирус не преодолеет наши меры. Однако мы предпочитаем пока воздерживаться от рукопожатий, обнимания, а приветствовать друг друга на расстоянии, этот метод приветствий сейчас предпочтительнее не только у нас, но и за рубежом", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте в Анкаре.