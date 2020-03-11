Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий из-за коронавируса

АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий, а ограничивается приветствием на расстоянии в связи с распространением коронавируса.
"Надеемся, что Турции удастся избежать жертв от коронавируса. Никакой вирус не преодолеет наши меры. Однако мы предпочитаем пока воздерживаться от рукопожатий, обнимания, а приветствовать друг друга на расстоянии, этот метод приветствий сейчас предпочтительнее не только у нас, но и за рубежом", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте в Анкаре.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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