Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T13:00+0300
https://ria.ru/20200311/1568427832.html
Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568393518_0:0:3225:1814_1036x0_80_0_0_2e12dc936222718bf6f7473cb17b1304.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий из-за коронавируса

13:00 11.03.2020
629
© REUTERS / John Thys/Pool Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом переговоров в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом переговоров в Брюсселе
© REUTERS / John Thys/Pool
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что воздерживается от рукопожатий, а ограничивается приветствием на расстоянии в связи с распространением коронавируса.
Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заражения коронавирусом в этой стране. По словам турецкого министра, пациентом является мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу.
"Надеемся, что Турции удастся избежать жертв от коронавируса. Никакой вирус не преодолеет наши меры. Однако мы предпочитаем пока воздерживаться от рукопожатий, обнимания, а приветствовать друг друга на расстоянии, этот метод приветствий сейчас предпочтительнее не только у нас, но и за рубежом", - сказал Эрдоган, выступая в парламенте в Анкаре.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
10 марта, 13:44
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
460001
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Станцы Рафаэля в Ватиканском дворце
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок с Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором
Военнослужащие в Афганистане
Британия выведет более 300 военных из Афганистана, сообщили СМИ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган назвал условие закрытия границы с ЕС для беженцев
Машина скорой помощи в Польше
В Польше закрыли школы и вузы из-за коронавируса
Владимир Путин и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась во время встречи
Путин надеется на выполнение планов по празднованию юбилея Победы
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
Эрдоган заявил, что около 150 тысяч беженцев отправились в Грецию
Дезинфекция кафе в пригороде Эдирне
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Идлиб, Сирия
Сирия зафиксировала нарушения Турцией режима прекращения огня в Идлибе
Здание центрального железнодорожного вокзала в Хельсинки
В Финляндии число заболевших коронавирусом выросло до 57 человек
Танкисты правительственных войск сирийской армии на вершине холма в провинции Латакия рядом с турецкой границей
Россия за сутки зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии
Папа Римский Франциск
Папа Римский впервые провел всеобщую аудиенцию по видеотрансляции
Симптомы коронавирусной инфекции Covid-19
Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Число заразившихся коронавирусом в Ливане возросло до 59 человек
Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани Ахмадзай
Президент Афганистана упразднил должность премьер-министра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
Лента новостейМолния