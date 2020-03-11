Ученые нашли сочетание продуктов для борьбы с раком толстой кишки

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сочетание пробиотиков и крестоцветных овощей, вероятно, может помочь в лечении рака толстой и прямой кишки. К такому выводу пришла группа ученых из Национального университета Сингапура.

Группа мышей, которых кормили этим коктейлем, также показала хорошие результаты. Опухоли у грызунов уменьшились в три раза по сравнению с контрольной группой.