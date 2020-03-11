Ученые нашли сочетание продуктов для борьбы с раком толстой кишки

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Сочетание пробиотиков и крестоцветных овощей, вероятно, может помочь в лечении рака толстой и прямой кишки. К такому выводу пришла группа ученых из Национального университета Сингапура.
Как отмечается в пресс-релизе, исследователи создали "коктейль" из кишечной бактерии E.coli Nissle, которую преобразовали в пробиотик, и фермента, содержащегося в семействе крестоцветных, например брокколи. Получившаяся смесь в лабораторных условиях убивала до 95 процентов раковых клеток.
Группа мышей, которых кормили этим коктейлем, также показала хорошие результаты. Опухоли у грызунов уменьшились в три раза по сравнению с контрольной группой.
По мнению исследователей, использовать такое сочетание продуктов — брокколи или другие крестоцветные и пробиотики — можно не только при непосредственном лечении колоректального рака, но и для его профилактики, а также для восстановления организма после удаления опухоли.
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