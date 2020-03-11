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75 лет Великой Победы
2020-03-11T12:52+0300
https://ria.ru/20200311/1568427235.html
Россияне хотят высадить 75 миллионов деревьев в годовщину Победы
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568426894_0:35:1500:879_1036x0_80_0_0_90c23a9f6335e93fc07b87bd5c623e74.jpg
РИА Новости

Россияне хотят высадить 75 миллионов деревьев в годовщину Победы

12:52 11.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПресс-конференция, посвященная проведению международной акции "Сад Памяти" в пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Пресс-конференция, посвященная проведению международной акции Сад Памяти в пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Организаторы акции "Сад памяти" по высадке 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне получают заявки о том, чтобы увеличить это число до 75 миллионов, заявила в среду замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.

27 миллионов деревьев мы планируем высадить до 22 июня. Уже сегодня мы понимаем, что есть заявки на большее, есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов. Это, конечно, для нас очень большая цифра. Будем стремиться к ней", - сказала Панова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что в качестве первоначальной цели министерство все-таки придерживается 27 миллионов деревьев. Панова отметила, что уже готовы 10 тысяч площадок в большинстве регионов России, причем первые высадки будут в Крыму. К акции также присоединились и особо охраняемые территории – нацпарки и заповедники.
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75 лет Великой ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
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