Россияне хотят высадить 75 миллионов деревьев в годовщину Победы

27 миллионов деревьев мы планируем высадить до 22 июня. Уже сегодня мы понимаем, что есть заявки на большее, есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов. Это, конечно, для нас очень большая цифра. Будем стремиться к ней", - сказала Панова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".