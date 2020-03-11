Россияне хотят высадить 75 миллионов деревьев в годовщину Победы

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Организаторы акции "Сад памяти" по высадке 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне получают заявки о том, чтобы увеличить это число до 75 миллионов, заявила в среду замминистра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.
27 миллионов деревьев мы планируем высадить до 22 июня. Уже сегодня мы понимаем, что есть заявки на большее, есть те, кто хочет преодолеть цифру в 75 миллионов. Это, конечно, для нас очень большая цифра. Будем стремиться к ней", - сказала Панова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что в качестве первоначальной цели министерство все-таки придерживается 27 миллионов деревьев. Панова отметила, что уже готовы 10 тысяч площадок в большинстве регионов России, причем первые высадки будут в Крыму. К акции также присоединились и особо охраняемые территории – нацпарки и заповедники.