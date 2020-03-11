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2020-03-11T15:29+0300
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СФ предложил правительству разработать программу газификации регионов
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РИА Новости

СФ предложил правительству разработать программу газификации регионов

12:51 11.03.2020 (обновлено: 15:29 11.03.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сенаторы предлагают кабмину РФ разработать госпрограмму газификации субъектов федерации, такие рекомендации содержатся в постановлении Совфеда по итогам слушаний о перспективах, темпах и проблемах газификации в регионах.
Парламентарии также рекомендуют правительству подготовить предложения по внесению изменений в законодательство РФ, направленные на ускорение темпов газификации регионов, в том числе в части упрощения процедуры проектирования и строительства газопроводов, регламентации сроков согласования органами местного самоуправления схем расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, процедуры выдачи ордера на проведение земляных работ. Предлагается сократить разделы проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газораспределительных сетей, перейти на одностадийное проектирование.
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Также рекомендуется подготовить предложения по новой модели газификации субъектов РФ, предусмотрев разработку методики оценки социальной значимости и экономической эффективности газификации потребителей с учетом критерия, позволяющего определить оптимальный способ газификации исходя из объемов потребления газа, удаленности потребителей от источника газоснабжения и других параметров; оценку уровня газификации с использованием альтернативных источников в зоне Единой системы газоснабжения (региональной системы газоснабжения) и в зонах, не имеющих систем газоснабжения.
Кроме того, кабмину предлагается завершить работу по подготовке изменений в законодательство РФ, в том числе в нормативные правовые акты правительства в части оформления в собственность бесхозяйных линейных объектов и сооружений, используемых при оказании услуг по газоснабжению.
Рекомендуется рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство, в том числе в нормативные правовые акты кабмина в части снижения стоимости услуг по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к газораспределительной сети для населения, в том числе за счет снижения размера госпошлины при регистрации новых газораспределительных сетей и газопроводов-вводов, а также размера иных платежей за присоединение газоиспользующего оборудования.
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В рекомендациях также предлагается подготовить предложения по снижению нагрузки на потребителя в части платы за подключение объектов капитального строительства к газораспределительной сети с учетом направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий, возможности предоставления рассрочки платежа за подключение объектов капитального строительства к газораспределительной сети для населения.
Правительству также предлагается обеспечить цифровизацию процедуры подключения к сетям газораспределения поставки газа, а также мониторинг реализации программ газификации.
Минэнерго рекомендуется актуализировать Генеральную схему развития газовой отрасли на период до 2030 года с учетом госполитики в области газоснабжения, формирования перспективного баланса природного газа, общих показателей развития газификации, а также осуществлять мониторинг реализации региональных и межрегиональных программ газификации.
Ведомству предлагается рассмотреть возможность создания механизма предоставления услуг по принципу "единого окна" при оформлении документации на подключение потребителей к газораспределительным сетям, доработать методику расчета показателей газификации с учетом региональных особенностей.
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Кроме того, рекомендуется рассмотреть возможность передачи ПАО "Газпром" части региональных газопроводов в счет долга субъекта РФ перед компанией. Рассмотреть возможность разработки программы газификации Забайкальского края.
ПАО "Газпром" предлагается предусмотреть в программе газификации регионов на 2021-2025 годы финансирование строительства региональных газопроводов-отводов, газораспределительных станций и межпоселковых газопроводов. Определить совместно с ПАО "Новатэк" условия поставки газа в проблемные регионы.
Также сенаторы приняли решение создать Совет по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. Председателем Совета утвержден глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов.
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ГазпромСовет Федерации РФМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)НоватэкПравительство РФЗабайкальский крайЭкономика
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