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Религия и мировоззрение
2020-03-11T13:33+0300
https://ria.ru/20200311/1568425778.html
Мэрия: коронавирус не помешает Дню православной книги в Москве
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РИА Новости

Мэрия: коронавирус не помешает Дню православной книги в Москве

12:34 11.03.2020 (обновлено: 13:33 11.03.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняХрам Христа Спасителя в Москве
Храм Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Праздник "День православной книги" пройдет, как и запланировано, 13 марта в храме Христа Спасителя, число его участников не превышает 5 тысяч человек, сообщил в среду руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.
"В храме Христа Спасителя будет 1300 мест. Будут приняты все меры по дезинфекции, чтобы не допустить каких-то нежелательных проявлений, последствий", - сказал представитель мэрии на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Ничего такого сверхъестественного в проведении данного мероприятия мы не видим", - добавил Сучков.
Он заверил, что в Москве предпринимаются все необходимые меры безопасности по предотвращению распространения вируса.
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
3 марта, 13:49Религия и мировоззрение
РПЦ не давала особых распоряжений из-за коронавируса
Ежегодный детский праздник "День православной книги", который проводится при поддержке правительства Москвы, пройдет в пятницу в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Мероприятие посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В рамках праздника будет представлен музыкальный спектакль "Дневники родных героев" по мотивам произведений победителей детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева "Лето Господне", посвященный 75-летию Великой Победы. По окончании праздника каждый ребенок-участник торжества из социальных учреждений, многодетных семей, кадетских классов и московских школ, получит в подарок книжный комплект.
День православной книги учрежден в 2009 году Священным Синодом Русской православной церкви и приурочен ко дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги "Апостол" (14 марта 1564 года). В рамках общецерковного празднования проводятся различные мероприятия, направленные на развитие книжной культуры в обществе – открытые уроки, тематические экскурсии, интеллектуальные игры, чтения, конференции и круглые столы. Цель праздника - популяризация православной духовной культуры и отечественной литературы, укрепление нравственных традиций, сообщается на сайте Московского патриархата.
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
6 февраля, 20:40Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаНовости - Религия и мировоззрение
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