Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T12:31+0300
https://ria.ru/20200311/1568425610.html
Эрдоган заявил, что около 150 тысяч беженцев отправились в Грецию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568202297_0:20:1518:874_1036x0_80_0_0_560b3522b732877ce1db66072241b651.jpg
РИА Новости

Эрдоган заявил, что около 150 тысяч беженцев отправились в Грецию

12:31 11.03.2020
1004
© Sputnik / Бурку Окутан / Перейти в фотобанкСирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
Сирийские беженцы у контрольно-пропускного пункта Пазаркуле на границе Турции и Греции
© Sputnik / Бурку Окутан
Перейти в фотобанк
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Около 150 тысяч беженцев отправились в Грецию после того, как Анкара решила открыть границы для них, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. Главным образом миграционный кризис угрожает соседям Турции – Греции и Болгарии.
"Мы девять лет кормили и поили беженцев. Теперь они хотят пойти в Европу. Я всегда говорил: если вы не разделите с нами груз, мы откроем двери. Они думали, я шучу. Но я открыл двери. Сейчас наши гости уходят, мы не обязаны их удерживать. Около 150 тысяч человек отправились в Грецию, откуда их сейчас пытаются отправить обратно, применяя силу", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, беженцы не собираются оставаться в Греции.
"Откройте им двери, пусть они пройдут через вашу территорию в более богатые страны. Но никто ничего не говорит Греции, которая совершает преступление против человечности, атакуя беженцев. Это варварство – стрелять по людям, которые хотят спасти свою жизнь и построить будущее для своих детей", - добавил турецкий лидер.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Вчера, 12:08
Эрдоган назвал условие закрытия границы с ЕС для беженцев
41201101
Обсудить 3
ГрецияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Эрдоган назвал условие закрытия границы с ЕС для беженцев
Родион Мирошник
ЛНР планирует обсудить в Минске новые участки отвода сил в Донбассе
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса
Владимир Михайловский
Умер актер из "Ликвидации" Владимир Михайловский
Станцы Рафаэля в Ватиканском дворце
На фреске Рафаэля в Ватикане нашли автографы туристок с Украины
Идлиб, Сирия
Сирия зафиксировала нарушения Турцией режима прекращения огня в Идлибе
Заграждение на границе Греции и Турции
Греция опровергла сообщение NYT о секретных тюрьмах для мигрантов
Военнослужащий ВСУ рядом с линией соприкосновения в ДНР
Силовики более 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Беженцы на границе Турции и Греции
Австрия выделила Греции миллион евро на улучшение условий для беженцев
Пассажир в аэропорту Шереметьево
Российские туристы рассказали, почему они не носят маски
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
Роструд напомнил о длинных выходных и сокращенных рабочих днях в мае
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Саракеб в провинции Идлиб
Российские военные вывели четыре турецкие колонны к постам в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел новое дело о подлоге и взятке против депутата из Чебоксар
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
Лента новостейМолния