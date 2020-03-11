Эрдоган заявил, что около 150 тысяч беженцев отправились в Грецию

АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Около 150 тысяч беженцев отправились в Грецию после того, как Анкара решила открыть границы для них, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. Главным образом миграционный кризис угрожает соседям Турции – Греции и Болгарии.
"Мы девять лет кормили и поили беженцев. Теперь они хотят пойти в Европу. Я всегда говорил: если вы не разделите с нами груз, мы откроем двери. Они думали, я шучу. Но я открыл двери. Сейчас наши гости уходят, мы не обязаны их удерживать. Около 150 тысяч человек отправились в Грецию, откуда их сейчас пытаются отправить обратно, применяя силу", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, беженцы не собираются оставаться в Греции.
"Откройте им двери, пусть они пройдут через вашу территорию в более богатые страны. Но никто ничего не говорит Греции, которая совершает преступление против человечности, атакуя беженцев. Это варварство – стрелять по людям, которые хотят спасти свою жизнь и построить будущее для своих детей", - добавил турецкий лидер.