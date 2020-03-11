Эрдоган заявил, что около 150 тысяч беженцев отправились в Грецию

"Мы девять лет кормили и поили беженцев. Теперь они хотят пойти в Европу. Я всегда говорил: если вы не разделите с нами груз, мы откроем двери. Они думали, я шучу. Но я открыл двери. Сейчас наши гости уходят, мы не обязаны их удерживать. Около 150 тысяч человек отправились в Грецию, откуда их сейчас пытаются отправить обратно, применяя силу", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.