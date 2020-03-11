В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группа депутатов от Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас базовая ставка налога составляет 20%. Законопроектом предлагается снизить ее с 2021 года до 18%, с 2023 года - до 15%, с 2025 года – до 12%.

Такое снижение ставки налога позволит расширить плательщиков НДС, повысить инвестиционную активность, создать условия для роста валового внутреннего продукта, восстановления и дальнейшего развития потенциала экономики страны, считают разработчики.

Кабмин обращает внимание, что законопроектом не предусмотрены какие-либо механизмы, которые позволят контролировать направление налогоплательщиками доходов, полученных в связи со снижением базовой ставки НДС до 12%, на расширение производства, а также на повышение оплаты труда. В связи с этим, по мнению правительства, "рост ВВП и повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов как следствие снижения ставки НДС не очевидны".

Кроме того, снижение НДС с 20% до 12% приведет к существенному сокращению доходов федерального бюджета, а источники их компенсации авторами законопроекта не определены. "Как следствие, это ограничит возможности финансирования расходных обязательств государства, в том числе в социальной сфере", - отмечается в правительственном заключении.