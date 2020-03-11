Прием заявок на конкурс "Правнуки победителей" продлен до 31 марта

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. До конца марта продлен срок приема заявок на международный конкурс "Правнуки победителей", организованный ООД "Бессмертный полк России", сообщает пресс-служба движения.
К настоящему моменту на конкурс зарегистрировалось уже более 10 тысяч человек, уточнили организаторы. В связи с таким большим интересом было решено продлить прием заявок до 31 марта.
Принять участие в конкурсе "Правнуки победителей" могут все желающие в возрасте от 11 до 18 лет из России и зарубежных стран. Для этого они должны разместить на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru свои исследовательские работы, посвященные прадедам и прабабушкам – участникам Великой Отечественной войны.
В рамках конкурса участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь родственников-ветеранов и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. В помощь юным исследователям – открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.
"Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами", – сообщили в пресс-службе "Бессметного полка России".
Организаторами конкурса выступают ООД "Бессмертный полк России" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, ООД "Поисковое движение России", ВОД "Волонтеры Победы", МИА "Россия сегодня", ФГБУК "Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.".