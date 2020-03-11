Прием заявок на конкурс "Правнуки победителей" продлен до 31 марта

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. До конца марта продлен срок приема заявок на международный конкурс "Правнуки победителей", организованный ООД "Бессмертный полк России", сообщает пресс-служба движения.

К настоящему моменту на конкурс зарегистрировалось уже более 10 тысяч человек, уточнили организаторы. В связи с таким большим интересом было решено продлить прием заявок до 31 марта.

Принять участие в конкурсе "Правнуки победителей" могут все желающие в возрасте от 11 до 18 лет из России и зарубежных стран. Для этого они должны разместить на сайте www.pravnuki-pobediteley.ru свои исследовательские работы, посвященные прадедам и прабабушкам – участникам Великой Отечественной войны.

В рамках конкурса участникам предстоит исследовать трудовой или боевой путь родственников-ветеранов и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам. В помощь юным исследователям – открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье.

"Конкурс направлен на сохранение в семьях памяти об участниках Великой Отечественной войны, обеспечение преемственности поколений, повышение навыков по работе с архивными материалами", – сообщили в пресс-службе "Бессметного полка России".