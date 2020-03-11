СМИ узнали, что Харви Вайнштейн угрожал убийством Дженнифер Энистон

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СМИ смогли ознакомиться с материалами судебного дела американского продюсера Харви Вайнштейна, в том числе с распечатанным электронным письмом, в котором он угрожает убить актрису Дженнифер Энистон, сообщает Mirror.
"Убить ее за это", — говорится в тексте, адресованном представителю Вайнштейна.
По информации издания, продюсер, которого с 2017 года судят по обвинениям в домогательствах, решил, что Дженнифер Энистон тоже обратилась в правоохранительные органы с жалобами. Представитель актрисы опроверг эту информацию.
"Он никогда не подходил к ней достаточно близко, чтобы даже прикоснуться, — прокомментировал он в заявлении. — Дженнифер ни разу не была наедине с ним. Мы ничего не знаем об этом электронном письме, так как нам его не отправляли".
Тем не менее, в 2005 году Энистон рассказывала о неприятной ситуации с Вайнштейном. Во время ужина на премьере триллера "Цена измены" продюсер грубо обратился к другу актрисы, чтобы тот освободил место рядом с ней, и с остаток вечера провел рядом. А однажды он пытался заставить ее надеть платье бренда его жены, но Энистон отказалась.
В конце февраля Харви Вайнштейна признали виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Ему грозит от 5 до 29 лет тюремного заключения.
Сегодня Верховный суд Нью-Йорка должен вынести окончательный приговор. Адвокаты уже подали документы, требуя, чтобы срок сделали минимальным. По их мнению, "67-летний Вайнштейн не сможет прожить столько лет в заключении".
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