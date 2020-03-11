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ГД приняла во втором чтении законопроект об индексации пенсий опекунов
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РИА Новости

ГД приняла во втором чтении законопроект об индексации пенсий опекунов

12:12 11.03.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий индексацию пенсий для пенсионеров-опекунов.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции ЕР Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев.
Как пояснял ранее Неверов, согласно действующему законодательству, пенсионеры, являющиеся опекунами, получают вознаграждение в размере порядка 3-4 тысяч рублей, однако из-за этого попадают в категорию работающих пенсионеров. В связи с этим индексация их пенсий не производится. Законопроектом восстанавливается индексация пенсий для опекунов-пенсионеров, которые получают "заработную плату" за свою работу в качестве опекунов.
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Володин ранее также пояснял, что законопроектом, который был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина, с 1 июля этого года устанавливается индексацию пенсий для пенсионеров, которые являются опекунами детей и получают за это выплаты из региональных бюджетов. "Мы предлагаем индексировать пенсии почти 30 тысячам граждан. Это бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков в связи с потерей ими родителей, другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей", - сказал Володин.
Как сообщил на пленарном заседании глава профильного комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, поправок ко второму чтению законопроекта не поступило.
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