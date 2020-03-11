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Эрдоган назвал условие закрытия границы с ЕС для беженцев
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РИА Новости

Эрдоган назвал условие закрытия границы с ЕС для беженцев

12:08 11.03.2020 (обновлено: 12:56 11.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не закроет свои границы с ЕС для беженцев, пока он не выполнит свои обещания перед Анкарой, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев и открыла свои границы с ЕС. Главным образом миграционный кризис угрожает соседям Турции – Греции и Болгарии.
"На саммите лидеров ЕС 26 марта мы снова передадим свои ожидания. Пока мы не получим обещанного, нынешняя ситуация (с открытием турецкой границы с Грецией для беженцев) будет продолжаться", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, ЕС не выполнил свои обязательства перед Турцией по миграционной сделке, заключенной в марте 2016 года
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"Мы выполнили свои обязательства, остановили поток беженцев в Европу. У нас нашли приют миллионы беженцев. Но Европа свое слово не сдержала – ни по финансовой поддержке для беженцев, ни по обещаниям по отмене виз (для граждан Турции). До тех пор, пока не будут удовлетворены наши ожидания по открытию пунктов (переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС), обновлению соглашения о таможенном союзе, мы продолжим применять принятые на наших границах меры", - добавил турецкий лидер.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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