Эрдоган назвал условие закрытия границы с ЕС для беженцев

"На саммите лидеров ЕС 26 марта мы снова передадим свои ожидания. Пока мы не получим обещанного, нынешняя ситуация (с открытием турецкой границы с Грецией для беженцев) будет продолжаться", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

"Мы выполнили свои обязательства, остановили поток беженцев в Европу. У нас нашли приют миллионы беженцев. Но Европа свое слово не сдержала – ни по финансовой поддержке для беженцев, ни по обещаниям по отмене виз (для граждан Турции). До тех пор, пока не будут удовлетворены наши ожидания по открытию пунктов (переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС), обновлению соглашения о таможенном союзе, мы продолжим применять принятые на наших границах меры", - добавил турецкий лидер.