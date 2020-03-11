Эрдоган назвал условие закрытия границы с ЕС для беженцев

АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция не закроет свои границы с ЕС для беженцев, пока он не выполнит свои обещания перед Анкарой, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"На саммите лидеров ЕС 26 марта мы снова передадим свои ожидания. Пока мы не получим обещанного, нынешняя ситуация (с открытием турецкой границы с Грецией для беженцев) будет продолжаться", - сказал Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.
По его словам, ЕС не выполнил свои обязательства перед Турцией по миграционной сделке, заключенной в марте 2016 года
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"Мы выполнили свои обязательства, остановили поток беженцев в Европу. У нас нашли приют миллионы беженцев. Но Европа свое слово не сдержала – ни по финансовой поддержке для беженцев, ни по обещаниям по отмене виз (для граждан Турции). До тех пор, пока не будут удовлетворены наши ожидания по открытию пунктов (переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС), обновлению соглашения о таможенном союзе, мы продолжим применять принятые на наших границах меры", - добавил турецкий лидер.
ЕС в середине марта 2016 года согласовал с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".
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