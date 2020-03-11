ЛНР планирует обсудить в Минске новые участки отвода сил в Донбассе

ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Вопрос согласования новых участков разведения сил и средств в Донбассе внесен в повестку заседания контактной группы в Минске, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе запланирована в столице Белоруссии на среду.
"Из списка вопросов, внесенных в повестку дня рабочих групп и итоговой контактной группы, наиболее интригующими остаются: вопрос согласования сторонами новых участков разведения сил и средств, вопрос согласования списков на обмен пленными, закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины", - сообщил Мирошник.
По его словам, в преддверии заседания в Минске украинские силовики провели массированный обстрел двух подконтрольный ЛНР поселков, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.