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https://ria.ru/20200311/1568423438.html
ЛНР планирует обсудить в Минске новые участки отвода сил в Донбассе
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РИА Новости

ЛНР планирует обсудить в Минске новые участки отвода сил в Донбассе

12:01 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко Родион Мирошник
 Родион Мирошник
© РИА Новости / Алексей Куденко
Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Вопрос согласования новых участков разведения сил и средств в Донбассе внесен в повестку заседания контактной группы в Минске, сообщил РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник.
Встреча контактной группы и ее рабочих подгрупп по урегулированию конфликта в Донбассе запланирована в столице Белоруссии на среду.
Советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник во время видеомоста в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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"Из списка вопросов, внесенных в повестку дня рабочих групп и итоговой контактной группы, наиболее интригующими остаются: вопрос согласования сторонами новых участков разведения сил и средств, вопрос согласования списков на обмен пленными, закрепление особого статуса Донбасса в конституции Украины", - сообщил Мирошник.
По его словам, в преддверии заседания в Минске украинские силовики провели массированный обстрел двух подконтрольный ЛНР поселков, расположенных у линии соприкосновения в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. Двадцать девятого октября 2019 года стороны возобновили отвод сил в Золотом, девятого ноября - в Петровском. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил у Золотого. Пятого декабря в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРодион МирошникДонецкая Народная РеспубликаМинскБелоруссияВ мире
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