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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T11:42+0300
https://ria.ru/20200311/1568421918.html
Зюганов заявил о невозможности проводить две крупные кампании за год
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568418527_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_87a367a2732cb3ba5ed938a73ac39fe5.jpg
РИА Новости

Зюганов заявил о невозможности проводить две крупные кампании за год

11:42 11.03.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
 Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия готова к любым выборам, в том числе и к досрочным в Госдуму, однако проводить две большие избирательные кампании в один год невозможно, это превратит их "в полную свалку", в этом плане КПРФ уберегла страну от кризиса.
Во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
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"В этом году уже те выборы, которые запланированы, пройдут в ряде регионов, в том числе 15 губернаторов. Мы к ним готовы, в том числе и к думским (возможным досрочным выборам – ред.)", - заявил Зюганов журналистам.
При этом лидер КПРФ подчеркнул, что проводить крупные политические кампании за пять месяцев невозможно.
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"То, что предлагали вчера некоторые -  в апреле проводить голосование по конституции, а в сентябре 87 выборных кампаний, включая море губернаторов, местные выборы - все превратит в полную свалку", - отметил он.
"Вчера наша партия и фракция уберегли страну от большой беды. Мы не поддерживали обнуление сроков (поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства – ред.), мы поддержали те поправки, которые усиливают государственную социальную справедливость, защищают труд, облагораживают семью, поддерживают детей и стариков", - заявил Зюганов.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановПолитика
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