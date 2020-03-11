Зюганов заявил о невозможности проводить две крупные кампании за год

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия готова к любым выборам, в том числе и к досрочным в Госдуму, однако проводить две большие избирательные кампании в один год невозможно, это превратит их "в полную свалку", в этом плане КПРФ уберегла страну от кризиса.
Во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
"В этом году уже те выборы, которые запланированы, пройдут в ряде регионов, в том числе 15 губернаторов. Мы к ним готовы, в том числе и к думским (возможным досрочным выборам – ред.)", - заявил Зюганов журналистам.
При этом лидер КПРФ подчеркнул, что проводить крупные политические кампании за пять месяцев невозможно.
"То, что предлагали вчера некоторые - в апреле проводить голосование по конституции, а в сентябре 87 выборных кампаний, включая море губернаторов, местные выборы - все превратит в полную свалку", - отметил он.
"Вчера наша партия и фракция уберегли страну от большой беды. Мы не поддерживали обнуление сроков (поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах главы государства – ред.), мы поддержали те поправки, которые усиливают государственную социальную справедливость, защищают труд, облагораживают семью, поддерживают детей и стариков", - заявил Зюганов.