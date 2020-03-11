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Ивановская область
Ивановская область
2020-03-11T11:37+0300
https://ria.ru/20200311/1568421419.html
Ивановские власти создадут второй детский "Кванториум"
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РИА Новости

Ивановские власти создадут второй детский "Кванториум"

11:37 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТроицко-Успенский кафедральный собор города Кинешмы
Троицко-Успенский кафедральный собор города Кинешмы
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 11 мар – РИА Новости. Второй в Ивановской области детский технопарк "Кванториум" создадут в городе Кинешма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
На эти цели в 2021 году Ивановская область получит 72,4 миллиона рублей в рамках реализации нацпроекта "Образование".
"Кроме основной площадки в Кинешемском политехническом колледже в 2022 году создадут два мобильных технопарка. Это - передвижные лаборатории, оснащенные оборудованием для обучения ребят из сельских школ по направлениям "VR/Промдизайн", "Гео/ИТ", "Робо/Аэро", "Хайтек", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, ежегодно с сентября по май мобильные технопарки "Кванториум" будут посещать сельские школы. Для учеников организуют уроки по технологии, а также дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной и технической направленности. В период летних каникул мобильные технопарки будут работать в профильных лагерях региона.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения детского технопарка Новгородский Кванториум в Великом Новгороде
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Напомним, в 2017 году Ивановская область в числе 13 регионов стала победителем отбора Минобрнауки России на создание сети детских технопарков. Детский технопарк "Кванториум. Новатория" открылся в Иванове в декабре 2018 года. На его создание Ивановской области из федерального бюджета было выделено 77,6 миллиона рублей, еще 5,8 миллиона рублей направили из регионального бюджета.
В "Кванториуме. Новатория" ведется обучение инженерным специальностям по шести направлениям естественнонаучного и технического характера: "Робоквантум", "IT-квантум", "Промышленный дизайн", "Дополненная и виртуальная реальность" ("VR/AR-квантум"), "Аэроквантум" и "Хайтек". В настоящее время на регулярной основе здесь проходят обучение порядка 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. -
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Ивановская областьКванториумОбразование - Общество
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