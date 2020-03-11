Ивановские власти создадут второй детский "Кванториум"

ИВАНОВО, 11 мар – РИА Новости. Второй в Ивановской области детский технопарк " . Второй в Ивановской области детский технопарк " Кванториум " создадут в городе Кинешма, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

На эти цели в 2021 году Ивановская область получит 72,4 миллиона рублей в рамках реализации нацпроекта "Образование".

"Кроме основной площадки в Кинешемском политехническом колледже в 2022 году создадут два мобильных технопарка. Это - передвижные лаборатории, оснащенные оборудованием для обучения ребят из сельских школ по направлениям "VR/Промдизайн", "Гео/ИТ", "Робо/Аэро", "Хайтек", – сказал собеседник агентства.

Он добавил, ежегодно с сентября по май мобильные технопарки "Кванториум" будут посещать сельские школы. Для учеников организуют уроки по технологии, а также дополнительные общеразвивающие программы естественно-научной и технической направленности. В период летних каникул мобильные технопарки будут работать в профильных лагерях региона.

Напомним, в 2017 году Ивановская область в числе 13 регионов стала победителем отбора Минобрнауки России на создание сети детских технопарков. Детский технопарк "Кванториум. Новатория" открылся в Иванове в декабре 2018 года. На его создание Ивановской области из федерального бюджета было выделено 77,6 миллиона рублей, еще 5,8 миллиона рублей направили из регионального бюджета.