Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату". Стороны объявили о введении режима прекращения огня и договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

"Население Идлиба впервые вздохнуло свободно. Но уже начались нарушения перемирия. Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима. Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар", — пригрозил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, Турция стремится к тому, чтобы превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.

По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турок, более 30 получили ранения.

В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".

В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.