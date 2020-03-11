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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-11T15:07+0300
https://ria.ru/20200311/1568420380.html
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:261:3178:2048_1036x0_80_0_0_09f81d01e041627300ce92408e9d558b.jpg
РИА Новости

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

11:27 11.03.2020 (обновлено: 15:07 11.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
АНКАРА, 11 мар — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
По итогам переговоров в Москве 5 марта лидеры России и Турции приняли совместный документ, подтверждающий приверженность "астанинскому формату". Стороны объявили о введении режима прекращения огня и договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.

"Население Идлиба впервые вздохнуло свободно. Но уже начались нарушения перемирия. Мы ожидаем от России, что она будет сдерживать поползновения режима. Но если слово не будет сдержано, то мы не отступим и нанесем удар", — пригрозил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, Турция стремится к тому, чтобы превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
10 марта, 16:51
В Госдепе допустили введение новых санкций против России из-за Идлиба
Ситуация в Идлибской зоне деэскалации начала ухудшаться 27 февраля, когда террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийской армии, а та открыла ответный огонь.
По данным российского Минобороны, вместе с боевиками под обстрел попали турецкие военные, которые вообще не должны были находиться в этом районе. В результате погибли 36 турок, более 30 получили ранения.
В ответ Анкара объявила о старте новой военной операции на северо-западе Сирии — "Весенний щит".
В России одной из главных причин деградации ситуации в Идлибе назвали невыполнение Анкарой российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года. Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить свои ключевые обязательства, в частности не отмежевала вооруженную оппозицию, готовую к диалогу с правительством, от террористов.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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28 февраля, 19:44Обострение ситуации в Идлибе
Военная обстановка в Идлибе
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Обсудить 12
Обострение ситуации в ИдлибеТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Популярные комментарии
Эрдоган, для начала убери террористов ИГ из Идлиба и прекрати их поддерживать. А следом и турецкие войска выведи из Сирии.
11 марта, 11:44
Владимир Белогорский
114400031
Ну, то-есть, его войска вместе с головорезами в Идлибе сначала сами нарушат и нанесут удар. А потом, в наказание за свой же удар, ещё раз долбанут по сирийцам. Мудрый Эрдо! Смирительная рубашка плачет от восторга и ждёт встречи с мудрецом :)
11 марта, 12:04
Александр И
93500029
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