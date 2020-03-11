Совфед одобрил закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе

Документ вводит обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности.

Отказ от прохождения полиграфа или предоставления информации будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором – для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определять руководство Росгвардии.