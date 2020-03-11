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Совфед одобрил закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе
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РИА Новости

Совфед одобрил закон о проверке будущих росгвардейцев на полиграфе

11:04 11.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон об обязательном прохождении детектора лжи сотрудниками Росгвардии при назначении на руководящие должности, а также при приеме на службу в Росгвардию.
Документ вводит обязанность для действующих военнослужащих, сотрудников, гражданских служащих, а также для кандидатов, поступающих на службу, проходить проверку с использованием полиграфа, а также предоставлять информацию, необходимую для обеспечения собственной безопасности.
Отказ от прохождения полиграфа или предоставления информации будет являться в первом случае основанием для увольнения, во втором – для отказа в приеме на службу или работу в Росгвардии. Порядок проверок с использованием детектора лжи, уточнил депутат, будет определять руководство Росгвардии.
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Совет Федерации РФОбщество
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