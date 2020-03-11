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Мосгорсуд признал законным заочный арест Минца
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РИА Новости

Мосгорсуд признал законным заочный арест Минца

10:57 11.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБорис Минц
Борис Минц
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Борис Минц. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца в рамках дела о растрате 34 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Решение Басманного суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судья Татьяна Соколова.
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В конце января Басманный суд заочно арестовал сыновей Минца Александра и Дмитрия, а 13 февраля - и самого миллиардера. Ранее они были объявлены в международный розыск.
Адвокат бизнесмена Алексей Куприянов в апелляционной жалобе просил отменить постановление нижестоящей инстанции из-за его необоснованности. По его словам, если бы Минцу не был гарантирован арест в случае въезда на территорию России, он бы приехал, явился в суд и участвовал в следствии.
"При этом нельзя сказать, что он скрылся, так как Минц проживал за границей задолго до возбуждения уголовного дела", - заявлял Куприянов.
Минцам вменяется растрата в особо крупном размере. В марте 2019 года по аналогичному обвинению был заочно арестован экс-руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич. Следствие утверждает, что последний скрывается в Израиле, защита же подчеркивает, что он "находится на лечении за пределами страны". Минцы не признают вину, заявляют, через уголовное дело недоброжелатели пытаются завладеть их имуществом и бизнесом, а также подчеркивают, что "не похитили у банка и рубля".
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Как следует из материалов дела, в 2017 году Борис, Александр и Дмитрий Минцы вместе с Данкевичем и другими неустановленными лицами провели заведомо невыгодную для банка сделку по приобретению облигаций "на более чем 34 миллиарда рублей в интересах Бориса Минца". Вскоре Центробанк взял "Открытие" под контроль и начал финансовое оздоровление банка. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина объявила тогда, что многие операции "Открытие" проводило без полноценного анализа рисков, а топ-менеджеры незадолго до краха структуры выписали себе крупные бонусы.
Из материалов дела следует, что с 2016 года Минц проживал на Мальте, а в 2018 году вместе с семьей обосновался в Лондоне. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании десятков миллиардов рублей. Минц в 2017 году входил в составленный Forbes рейтинг богатейших россиян с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.
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Борис МинцЭльвира НабиуллинаМальтаForbesЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЛондонОбщество
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