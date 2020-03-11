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СФ одобрил закон о сокращении сроков приема в российское гражданство
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РИА Новости

СФ одобрил закон о сокращении сроков приема в российское гражданство

10:55 11.03.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке, поданных в России.
Сокращение срока направлено на совершенствование процедуры приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке.
Отмечается, что принятие закона позволит усовершенствовать институт российского гражданства, а также сократить существующие административные барьеры для приобретения гражданства лицами, проживающими на законном основании на территории РФ.
При необходимости уточнения фактов, которые могут послужить основанием для отклонения заявлений, срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.
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