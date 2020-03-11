СФ одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.

Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60. Вместе с тем увеличивается и возраст выхода на негосударственную пенсию, что делает ее менее привлекательной для возможных вкладчиков. Из-за этого объем поступлений в НПФ сокращается.

Однако благодаря новому закону россияне смогут рассчитывать на негосударственную пенсию на пять лет раньше: мужчины — с 60 лет, а женщины — с 55. А льготные категории — среди которых северяне, педагоги, врачи, многодетные матери — смогут получать выплаты еще раньше. Для этого даже не понадобится наличие страхового стажа.