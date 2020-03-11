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СФ одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ
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РИА Новости

СФ одобрил закон о снижении возраста для получения пенсии из НПФ

10:36 11.03.2020 (обновлено: 11:45 11.03.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о снижении возраста для получения права на негосударственную пенсию.
Сейчас по закону пенсионный возраст поэтапно повышается у мужчин до 65 лет, у женщин — до 60. Вместе с тем увеличивается и возраст выхода на негосударственную пенсию, что делает ее менее привлекательной для возможных вкладчиков. Из-за этого объем поступлений в НПФ сокращается.
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Однако благодаря новому закону россияне смогут рассчитывать на негосударственную пенсию на пять лет раньше: мужчины — с 60 лет, а женщины — с 55. А льготные категории — среди которых северяне, педагоги, врачи, многодетные матери — смогут получать выплаты еще раньше. Для этого даже не понадобится наличие страхового стажа.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, новая норма станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста и поможет улучшить их финансовое положение.
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