Авиаконструкторы РФ и КНР из-за COVID-19 перешли на видеоформат работы

МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Создатели российско-китайского пассажирского самолета отказались от очных мероприятий, перейдя в режим видеоконференций из-за распространения коронавируса, заявил советник гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Валерий Окулов.
Он рассказал, что первая небольшая задержка случилась в Шанхае, когда продлили каникулы на две недели. Сейчас коллеги вышли на работу, все в рабочем режиме, и эти две недели можно нагнать, уверен Окулов.
Самолет CR929 должен быть создан к 2025-2027 годам. Лайнер составит конкуренцию Airbus и Boeing и займет существенную долю рынка России и Китая. Стоимость программы – 13-20 миллиардов долларов.