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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-11T10:27+0300
https://ria.ru/20200311/1568417281.html
Авиаконструкторы РФ и КНР из-за COVID-19 перешли на видеоформат работы
https://cdn22.img.ria.ru/images/155795/91/1557959173_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c993839a0e4cc724b29fd6311f1ea801.jpg
РИА Новости

Авиаконструкторы РФ и КНР из-за COVID-19 перешли на видеоформат работы

10:27 11.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСалон макета российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Салон макета российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Создатели российско-китайского пассажирского самолета отказались от очных мероприятий, перейдя в режим видеоконференций из-за распространения коронавируса, заявил советник гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Валерий Окулов.
Он рассказал, что первая небольшая задержка случилась в Шанхае, когда продлили каникулы на две недели. Сейчас коллеги вышли на работу, все в рабочем режиме, и эти две недели можно нагнать, уверен Окулов.
Самолет CR929 должен быть создан к 2025-2027 годам. Лайнер составит конкуренцию Airbus и Boeing и займет существенную долю рынка России и Китая. Стоимость программы – 13-20 миллиардов долларов.
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
5 сентября 2019, 09:54Восточный экономический форум
Россия и Китай могут создать двигатель для лайнера CR929 на базе ПД-35
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Россия-Китай: ГлавноеРоссияВалерий ОкуловКитай
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