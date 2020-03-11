В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с муляжами оружия

"По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан 1993, 1989 годов рождения. В ходе проведения обысков по месту жительства одного из задержанных изъяты охолощенный автомат и 20 холостых патронов к нему, 2 муляжа гранат, 8 мобильных телефонов, 6 сим-карт, 2 флеш-карты", - уточняет пресс-служба.