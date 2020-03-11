В Петербурге задержали подозреваемых в разбое с муляжами оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Красносельском районе Петербурга, у них изъяли охолощенный автомат и муляжи гранат, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"В Петербурге полицейские задержали троих злоумышленников, причастных к разбойному нападению на мужчину в Красносельском районе", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, в декабре прошлого года неизвестные под угрозой оружия заставили петербуржца перевести на их счет 305 тысяч рублей.
"По подозрению в совершении преступления задержаны трое граждан 1993, 1989 годов рождения. В ходе проведения обысков по месту жительства одного из задержанных изъяты охолощенный автомат и 20 холостых патронов к нему, 2 муляжа гранат, 8 мобильных телефонов, 6 сим-карт, 2 флеш-карты", - уточняет пресс-служба.
В автомобиле сожительницы одного из подозреваемых нашли пневматические пистолеты и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой), уточнили в ведомстве.