Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на набережной

ВОЛГОГРАД, 11 мар - РИА Новости. Военный парад в Военный парад в Волгограде 9 мая впервые пройдет на нижней террасе набережной, его смогут увидеть до 100 тысяч жителей и гостей города, сообщил РИА Новости вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков.

По его словам, традиционно военный парад 9 мая в Волгограде проходил на площади Павших борцов в центре города, и эта площадка, по его мнению, недостаточно большая, здесь не могли поместиться все желающие посмотреть демонстрацию.

"В этом году на нижней террасе набережной впервые пройдет парад… Численность аудитории может быть и 70 тысяч, и 100 тысяч человек. (Площадка) предусматривает нормальную логистику для военной техники, которая может подойти и выйти, не преграждая центр города", - сообщил Попков.