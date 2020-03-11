Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-03-11T09:14+0300
https://ria.ru/20200311/1568414185.html
Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на набережной
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40875/12/408751228_106:0:3747:2048_1036x0_80_0_0_01a79351b696c5f090523e038e36610c.jpg
РИА Новости

Парад Победы в Волгограде впервые пройдет на набережной

09:14 11.03.2020
266
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкВид на набережную города Волгограда
Вид на набережную города Волгограда
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
Вид на набережную города Волгограда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 мар - РИА Новости. Военный парад в Волгограде 9 мая впервые пройдет на нижней террасе набережной, его смогут увидеть до 100 тысяч жителей и гостей города, сообщил РИА Новости вице-губернатор Волгоградской области Владимир Попков.
По его словам, традиционно военный парад 9 мая в Волгограде проходил на площади Павших борцов в центре города, и эта площадка, по его мнению, недостаточно большая, здесь не могли поместиться все желающие посмотреть демонстрацию.
Военнослужащие во время военного парада в Екатеринбурге, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
5 марта, 12:5275 лет Великой Победы
В Екатеринбурге парад Победы возглавят женщины-военнослужащие
"В этом году на нижней террасе набережной впервые пройдет парад… Численность аудитории может быть и 70 тысяч, и 100 тысяч человек. (Площадка) предусматривает нормальную логистику для военной техники, которая может подойти и выйти, не преграждая центр города", - сообщил Попков.
Он отметил, что в этом году в параде примут участие не только пешие колонны и моторизованная техника, но и планируется пролет военных самолетов, а также показательные выступления пилотажных групп.
1600000
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыВолгоградская областьОбщество
Рекомендуем
Монумент Родина-мать зовет! в Волгограде
В Волгограде пройдет фестиваль "Спасибо за победу"
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
Источник: Ми-8 вернулся в Красноярск из-за срабатывания датчика
Машина скорой помощи, Мексика
В Мексике пятый человек умер от зараженного бактериями лекарства
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Самарский губернатор прокомментировал поправку о президентских сроках
Бронированный автомобиль многоцелевого назначения ВПК-Урал
Бронеавтомобиль "ВПК-Урал" впервые поставили за рубеж
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Адмирал прокомментировал всплытие американской подлодки из-подо льда
Рубли
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
СФ одобрил закон о сокращении сроков приема в российское гражданство
Добыча нефти
Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США
Солнечная электростанция во Львовской области
Украинская передовая энергетика преподносит сюрприз
Возгорание сухой травы в Краснодарском крае. 10 марта 2020
В Туапсе локализовали лесной пожар
Вертолет Ка-32
В "Вертолетах России" рассказали о модернизации Ка-32
Паста
В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья
Американская атомная подлодка пробила лед в Арктике
Американская атомная подлодка всплыла из-подо льда в Арктике
Экспериментальный гражданский вертолет Ка-62
В Приморье начали строить опытную партию вертолетов Ка-62
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
03:48Госдума рассмотрит в третьем чтении поправки в бюджет
03:39Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о реформе ОСАГО
03:37Панды в московском зоопарке не останутся без бамбука из-за COVID-19
03:19Канада приветствует передачу Киеву "черных ящиков" сбитого Boeing
03:18Новый вид насекомых за эксцентричность назвали в честь леди Гаги
03:09Советник Асада оценил договоренности по Идлибу
03:06Кабмин обсудит ответственность за безбилетный проезд в транспорте
Лента новостейМолния