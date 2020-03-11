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Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
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РИА Новости

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

09:03 11.03.2020 (обновлено: 15:14 11.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты в прошлом году получали россияне, занятые в нефтедобыче и космической отрасли, сообщает Росстат.
Так, средняя зарплата сотрудников этих отраслей составила 135 тысяч и 131,7 тысячи рублей. Это, как отмечает Росстат, в 2,9 и 2,8 раза выше среднемесячной зарплаты по стране.
Далее идут финансисты и страховщики с зарплатой в 103 тысячи рублей.
Работники сферы культуры и развлечений в среднем ежемесячно получали 44,3 тысячи рублей, а железнодорожники — в районе 60-62 тысяч.
Зарплата в сфере здравоохранения и образования в среднем составила 43 тысячи и 37 тысяч рублей соответственно.
Россияне, занятые в производстве одежды, в среднем получали 20,5 тысячи рублей в месяц, а в производстве мебели — 26,7 тысячи рублей.
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