Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Наиболее высокие зарплаты в прошлом году получали россияне, занятые в нефтедобыче и космической отрасли, сообщает Росстат.

Так, средняя зарплата сотрудников этих отраслей составила 135 тысяч и 131,7 тысячи рублей. Это, как отмечает Росстат, в 2,9 и 2,8 раза выше среднемесячной зарплаты по стране.

Далее идут финансисты и страховщики с зарплатой в 103 тысячи рублей.

Работники сферы культуры и развлечений в среднем ежемесячно получали 44,3 тысячи рублей, а железнодорожники — в районе 60-62 тысяч.

Зарплата в сфере здравоохранения и образования в среднем составила 43 тысячи и 37 тысяч рублей соответственно.