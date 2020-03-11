В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья

Недоварить нельзя переварить: готовим макароны, чтобы не страдала талия Английских фермеров сняли за сбором урожая макарон – они росли уже вареными. Некоторые зрители этого первоапрельского телесюжета потом звонили на "Би-Би-Си" и просили выслать им чудо-рассаду. Макароны так популярны, что у них даже есть свой Всемирный день – 25 октября.