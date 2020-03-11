В Роскачестве рассказали о пользе итальянской пасты для здоровья

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Паста - макаронные изделия из твердых сортов пшеницы высшего сорта – остается одним из самых популярных в мире продуктов, она полезна для здоровья, а ее производство практически не наносит ущерба экологии планеты, говорится в сообщении Роскачества.
"Паста – ключевой элемент средиземноморской диеты, известной как один из вариантов сбалансированного здорового питания. Паста является ключевым компонентом множества диет, в том числе средиземноморской, которая положительно влияет на здоровье человека", - сообщается в пресс-релизе организации.
Правильное ее употребление не вредит здоровью: паста является здоровым источником сложных углеводов, которые обеспечивают медленное, равномерное высвобождение энергии и нормализуют пищеварение. Кроме того, она не вызывает резкого роста уровня сахара в крови, ее потребление дает организму полезные углеводы и белок, которые необходимы людям, занимающимся спортом.
Эксперты отмечают, что паста является источником пищевых волокон и фолиевой кислоты: пищевая клетчатка улучшает пищеварение, повышает переносимость глюкозы и чувствительность к инсулину, снижает уровень холестерина, а фолиевая кислота особенно полезна для женщин. "В среднем в одной порции сухой пасты содержится 100 миллиграмм фолиевой кислоты, что составляет около 25% рекомендуемой суточной нормы", - отмечается в сообщении.
25 октября 2019, 03:00АкцентыНедоварить нельзя переварить: готовим макароны, чтобы не страдала талияАнглийских фермеров сняли за сбором урожая макарон – они росли уже вареными. Некоторые зрители этого первоапрельского телесюжета потом звонили на "Би-Би-Си" и просили выслать им чудо-рассаду. Макароны так популярны, что у них даже есть свой Всемирный день – 25 октября.
Роскачество обращает внимание, что производство пасты оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, и в целом ее можно назвать безотходным продуктом благодаря универсальности применения.
"Если разобраться в том, какой углеродный след оставляет производство пасты, то мы увидим, что промышленное производство (от первого сорванного колоска до готового блюда на столе) не превышает 15% всего углеродного следа. Как ни странно, наибольшее воздействие на окружающую среду оказывает итоговый процесс приготовления пасты для подачи к столу, на него приходится 38% углеродного следа этого продукта", - сообщается в пресс-релизе.
28 октября 2019, 11:55Как делают лапшу быстрого приготовления