Россия предоставит защиту задержанному в США Фирсову

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия предоставит защиту юридических прав задержанному в США Кириллу Фирсову, нужно потребовать от американских властей информацию о причинах и обстоятельствах его задержания, заявил РИА Новости а среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Правоохранительные органы США задержали Фирсова 7 марта в нью-йоркском аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди по подозрению в продаже персональных данных, говорится в документах в судебной базе.
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"Судя по источнику ("документы в судебной базе"), американцы в очередной раз в нарушение имеющихся договоренностей не информировали наших дипломатов в США о задержании", - сказал сенатор.
По его словам, если это так, то "необходимо обратить на это внимание местных властей и потребовать всей полноты информации о причинах и обстоятельствах задержания, а также добиваться личной встречи с задержанным и предоставления ему адвокатской помощи".
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Последующие шаги должны определяться с учетом указанных обстоятельств, добавил Косачев. "Защита юридических прав гражданина РФ в таких условиях - обязанность соответствующих российских структур", - подчеркнул он.