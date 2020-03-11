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2020-03-11T07:57+0300
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Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19
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РИА Новости

Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19

07:57 11.03.2020
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezШтаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Штаб-квартира Google в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.
"Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому... Наша цель - снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19", - приводит телеканал заявление представителя Google.
Всего в офисах компании в Северной Америке, по данным телеканала, работают не менее 100 тысяч человек.
Ранее с такой же целью работать на дому сотрудникам рекомендовала компания Twitter.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаGoogleСШАВ мире
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