Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Компания Google рекомендовала своим сотрудникам в Северной Америке работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым коронавирусом, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.
"Все офисы в Северной Америке сейчас находятся в статусе рекомендованной работы на дому... Наша цель - снизить количество людей в офисах, что, по мнению экспертов, может снизить распространение COVID-19", - приводит телеканал заявление представителя Google.
Всего в офисах компании в Северной Америке, по данным телеканала, работают не менее 100 тысяч человек.
Ранее с такой же целью работать на дому сотрудникам рекомендовала компания Twitter.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Вирус распространился более чем в 100 странах мира, из европейских стран самая тяжелая ситуация сложилась в Италии.