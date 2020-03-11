ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 9 марта украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 10 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Золотое-5.
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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.