ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 9 марта украинские силовики два раза нарушили режим тишины.

В ДНР заявили об обстреле со стороны силовиков района насосной станции

В ДНР заявили об обстреле со стороны силовиков района насосной станции

Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Золотое-5.