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2020-03-11T07:55+0300
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ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки
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РИА Новости

ЛНР заявила о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

07:55 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстреляла в Горловке
Последствия обстреляла в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстреляла в Горловке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 9 марта украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
Украинский военный
10 марта, 18:51
В ДНР заявили об обстреле со стороны силовиков района насосной станции
"За 10 марта со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявили в представительстве ЛНР.
Уточняется, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным республике населенным пунктам Логвиново и Золотое-5.
Военнослужащий ЛНР и наблюдатели ОБСЕ на КПП
10 марта, 16:14
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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