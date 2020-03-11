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В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб
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РИА Новости

В Красноярском крае возобновили поиски пропавших при прорыве дамб

05:57 11.03.2020 (обновлено: 11:47 11.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 11 мар — РИА Новости. Спасатели возобновили поиски пропавших без вести после прорыва дамб золотодобывающей артели на юге Красноярского края в районе реке Сейба, где погибли люди, сообщает КГКУ "Спасатель".
"Выезд на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска (пропавших 19 октября 2019 года) на акватории реки Сейба Курагинского района", — говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
13 декабря 2019, 14:22
Росприроднадзор назвал сумму ущерба из-за прорыва дамбы в Сибири
В середине октября вода прорвала каскад из пяти дамб технологических водоемов, организованных в бассейне Сисима у поселка Щетинкино в Красноярском крае. В результате аварии были затоплены два рабочих общежития и бытовые постройки. Погибли 17 человек, 28 пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Следствие установило, что дамбы возвели незаконно без каких-либо разрешительных документов. Были арестованы директор ООО "Сисим" и два сотрудника. Как позже уточнили в СК России, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно.
В начале декабря Енисейское управление Росприроднадзора направило в адрес ООО "Сисим" требование о добровольном возмещении в размере 363,509 миллиона рублей за нанесение вреда рекам. Уточнялось, что при отказе от добровольной оплаты ведомством будет предъявлен иск на соответствующую сумму в арбитражный суд, с отнесением на ответчика расходов по государственной пошлине и иных судебных расходов.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
29 декабря 2019, 07:48
Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты
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Прорыв дамбы в Красноярском краеСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Красноярский крайПроисшествия
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