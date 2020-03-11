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2020-03-11T07:22+0300
https://ria.ru/20200311/1568411209.html
СМИ пишет о краже €200 тысяч из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье
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РИА Новости

СМИ пишет о краже €200 тысяч из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье

05:53 11.03.2020 (обновлено: 07:22 11.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ раскрыл подробности нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье.
Ранее появилась информация о том, что преступники избили ее мужа, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что по факту нападения на одно из частных домовладений в городском округе Люберцы проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Как стало известно СМИ, в момент нападения в доме находился Юрий Свинцов — супруг Альбины Свинцовой, который занимался бытовыми делами. В этом ему помогал рабочий.
Уточняется, что им не удалось оказать сопротивление злоумышленникам. Мужчин избили и связали, после чего забрали ценные вещи. По данным телеканала, преступники вынесли из дома 200 тысяч евро и ведомственные награды, после чего скрылись на автомобиле.
Источник в правительстве ЯНАО сообщил РИА Новости, что Свинцова сейчас находится на больничном, не уточнив, связано ли это с указанным инцидентом. В приемной замгубернатора заявили, что ее нет на рабочем месте, добавив, что не в курсе сообщений о нападении на дом чиновницы.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Где ЯНАО и где дом зам.губернатора... Поди каждый день за госсчет на работу летает....😡😡😡
11 марта, 06:13
Alex Capilat
1770001
Всё нажито непосильным трудом..........
11 марта, 06:00
АРАкакий Рабинович
1260000
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