СМИ пишет о краже €200 тысяч из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье

Ранее появилась информация о том, что преступники избили ее мужа, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что по факту нападения на одно из частных домовладений в городском округе Люберцы проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Как стало известно СМИ, в момент нападения в доме находился Юрий Свинцов — супруг Альбины Свинцовой, который занимался бытовыми делами. В этом ему помогал рабочий.

Уточняется, что им не удалось оказать сопротивление злоумышленникам. Мужчин избили и связали, после чего забрали ценные вещи. По данным телеканала, преступники вынесли из дома 200 тысяч евро и ведомственные награды, после чего скрылись на автомобиле.