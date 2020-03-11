СМИ пишет о краже €200 тысяч из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ раскрыл подробности нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье.
Ранее появилась информация о том, что преступники избили ее мужа, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что по факту нападения на одно из частных домовладений в городском округе Люберцы проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.
Как стало известно СМИ, в момент нападения в доме находился Юрий Свинцов — супруг Альбины Свинцовой, который занимался бытовыми делами. В этом ему помогал рабочий.
Уточняется, что им не удалось оказать сопротивление злоумышленникам. Мужчин избили и связали, после чего забрали ценные вещи. По данным телеканала, преступники вынесли из дома 200 тысяч евро и ведомственные награды, после чего скрылись на автомобиле.
Источник в правительстве ЯНАО сообщил РИА Новости, что Свинцова сейчас находится на больничном, не уточнив, связано ли это с указанным инцидентом. В приемной замгубернатора заявили, что ее нет на рабочем месте, добавив, что не в курсе сообщений о нападении на дом чиновницы.
11 декабря 2019, 10:09СК завершил расследование дела о нападении на дом Памфиловой