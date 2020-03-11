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В Подмосковье ведут проверку по нападению на дом замгубернатора ЯНАО
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РИА Новости

В Подмосковье ведут проверку по нападению на дом замгубернатора ЯНАО

01:43 11.03.2020 (обновлено: 03:01 11.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Полиция ведет проверку по факту нападения на дом заместителя губернатора, директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в Подмосковье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что в Подмосковье совершено нападение на дом Свинцовой. Преступники, по сообщению канала, избили ее мужа, после чего вынесли из дома крупную сумму и скрылись.

"По факту нападения на одно из частных домовладений в городском округе Люберцы сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление и задержание лиц, причастных к данному деянию", — сказали в пресс-службе подмосковного главка МВД.

В ведомстве добавили, что на месте работает следственно-оперативная группа.
"Нападение было совершено на дом заместителя губернатора ЯНАО Альбины Свинцовой", — сказал, в свою очередь, источник в правоохранительных органах.
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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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