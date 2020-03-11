В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек

СЕУЛ, 11 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала почти в два раза больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 , чем за предыдущие, общее число зараженных выросло на 242 до 7755 человек, число погибших - до 60, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

В предыдущие сутки заразился 131 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 131 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу , 52 - в Сеуле , по 12 в Инчхоне и провинции Кёнгидо . Еще 18 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 60. Выздоровел еще 41 пациент, таким образом, число выписанных составляет 288. Анализы еще 18 540 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 193, в Тэгу - 5794 человек, 1 135 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 175 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 98 случаев. По меньшей мере около 4,7 тысячи (62,7%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.

Во вторник Южная Корея сообщила о 131 новом зараженном за сутки, что стало минимальным приростом с начала марта. Официальные лица начали говорить о "входе в фазу стабильности", поскольку власти завершили проверку всех 210 тысяч последователей секты Синчхончжи, с которой началось массовое заражение в Тэгу. Однако групповое заражение Сеуле вновь подняло суточный рост выше 200.

Как сообщил мэр Сеула Пак Вон Сун, уже 90 зараженных обнаружены среди работников и их родственников из колл-центра в административном округе Куро в многолюдном районе Синдорим. Центр находится в 12-этажном здании, в нем работают 550 сотрудников. 207 из них работали на 11 этаже, где появились первые зараженные. Сейчас на коронавирус тестируют всех работников и их семьи, здание было закрыто на дезинфекцию.