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В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
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РИА Новости

В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек

04:49 11.03.2020 (обновлено: 05:28 11.03.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЮжнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Южнокорейские военные в защитном снаряжении в городе Дэгу
СЕУЛ, 11 мар – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала почти в два раза больше новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, чем за предыдущие, общее число зараженных выросло на 242 до 7755 человек, число погибших - до 60, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
В предыдущие сутки заразился 131 человек. Ранее сообщалось о 53 погибших. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.
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По данным KCDC на 00.00 среды (18.00 вторника мск), 131 из числа новых случаев обнаружен в городе Тэгу, 52 - в Сеуле, по 12 в Инчхоне и провинции Кёнгидо. Еще 18 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 60. Выздоровел еще 41 пациент, таким образом, число выписанных составляет 288. Анализы еще 18 540 человек в работе.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 193, в Тэгу - 5794 человек, 1 135 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 175 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 98 случаев. По меньшей мере около 4,7 тысячи (62,7%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончжи.
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Во вторник Южная Корея сообщила о 131 новом зараженном за сутки, что стало минимальным приростом с начала марта. Официальные лица начали говорить о "входе в фазу стабильности", поскольку власти завершили проверку всех 210 тысяч последователей секты Синчхончжи, с которой началось массовое заражение в Тэгу. Однако групповое заражение Сеуле вновь подняло суточный рост выше 200.
Как сообщил мэр Сеула Пак Вон Сун, уже 90 зараженных обнаружены среди работников и их родственников из колл-центра в административном округе Куро в многолюдном районе Синдорим. Центр находится в 12-этажном здании, в нем работают 550 сотрудников. 207 из них работали на 11 этаже, где появились первые зараженные. Сейчас на коронавирус тестируют всех работников и их семьи, здание было закрыто на дезинфекцию.
Опасения у властей вызывает тот факт, что сотрудники колл-центра пользовались всей инфраструктурой многоэтажного комплекса, а также общественным транспортом. Многие из них живут в других городах недалеко от Сеула. Из 90 зараженных человек в общей сложности 62 зарегистрированы в Сеуле, 15 – в Инчхоне, еще 13 в провинции Кёнгидо.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаМинистерство здравоохранения и благосостояния Южной Кореи (Минздрав Южной Кореи)ТэгуЮжная КореяСеулИнчхонВ мире
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