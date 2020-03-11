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В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
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РИА Новости

В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек

04:32 11.03.2020
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© REUTERS / Edgard GarridoЖенщина в защитной маске на улице Токио, Япония.
Женщина в защитной маске на улице Токио, Япония.
© REUTERS / Edgard Garrido
Женщина в защитной маске на улице Токио, Япония.
ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. В Японии за день выявлены 59 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 1277 человек, еще три человека скончались, свидетельствуют данные, собранные телеканалом NHK.
Увеличение числа заразившихся с утра пятницы по утро субботы стало самым большим суточным ростом с начала распространения коронавируса в Японии. Ранее сообщалось о 1218 заболевших, 696 из которых заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на утро субботы, составило 567 человек.
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Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено на острове Хоккайдо (111 человек) и в префектуре Айти (99 человек). В Токио подтверждены 67 случая заражения, в префектуре Осака – 73. Всего в Японии скончались 19 человек, семеро из которых – пассажиры Diamond Princеss.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаОсака (префектура)ХоккайдоЯпонияТокиоВ мире
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