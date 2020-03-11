В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек

Увеличение числа заразившихся с утра пятницы по утро субботы стало самым большим суточным ростом с начала распространения коронавируса в Японии. Ранее сообщалось о 1218 заболевших, 696 из которых заразились на круизном судне Diamond Princеss, а 14 человек входили в состав групп, вернувшихся на родину из Китая чартерными рейсами. Число заражений внутри страны, по состоянию на утро субботы, составило 567 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, скончались около 4 тысяч, большинство выздоровели.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса