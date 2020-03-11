Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 11 мар – РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл первичные выборы (праймериз) Демократической партии в штате Мичиган, прогнозирует телеканал Fox News.
После подсчета 41% голосов он набирает 52,3%, в то время как его главный оппонент Берни Сандерс – 42,2%.
В Миссисипи подсчитано 10% голосов, Байден пока набирает 81,9%, Сандерс – 14,5%. В Миссури обработано 6% бюллетеней, у Байдена - 49,5%, у Сандерса – 24,1%.
В среду в шести американских штатах проходят праймериз. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.
Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам телеканала Fox News, у Байдена было 670 делегата, а у Сандерса – 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.
Ведущие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.