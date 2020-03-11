Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ

В Миссисипи подсчитано 10% голосов, Байден пока набирает 81,9%, Сандерс – 14,5%. В Миссури обработано 6% бюллетеней, у Байдена - 49,5%, у Сандерса – 24,1%.

Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам телеканала Fox News, у Байдена было 670 делегата, а у Сандерса – 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.