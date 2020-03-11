В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров

По данным следствия, злоумышленники проявляли уязвимости в системе электронного платежного документооборота банков, незаконно переводили деньги клиентов на счета подставных лиц или переводили в криптовалюту. Для проведения незаконных операций в интернете злоумышленники создали бот-сеть из инфицированных компьютеров. "Таким образом участники группировки похищали со счетов банковских учреждений в среднем 30 миллионов гривен (1,2 миллиона долларов - ред.) в год", - сообщила во вторник пресс-служба ведомства.