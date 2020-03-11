Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян

"Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы", — считает Лукацкий.