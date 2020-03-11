Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Уровень доверчивости пользователей Сети напрямую зависит от их финансовой обеспеченности. Так консультант по интернет-безопасности Cisco Алексей Лукацкий в беседе с RT прокомментировал сообщения о новой схеме кражи денег с банковских карт.
Ранее появилась информация, что мошенники в соцсетях от имени звезд или с помощью поддельных роликов предлагают пройти опрос на брендированном сайте, обещая при этом вознаграждение.
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По словам эксперта, высокий уровень достатка приводит к тому, что люди расслабляются и становятся более доверчивыми, приводя в пример исследования, проводимые в странах с высоким уровнем жизни.
"Россия находится в промежуточной стадии, потому что у нас есть регионы достаточно благополучные, где пользователи имеют деньги и могут попасться на удочку мошенников. Также есть регионы не очень благополучные, и там пользователи гораздо менее доверчивы", — считает Лукацкий.
Эксперт подчеркивает, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и в интернете фактически невозможно получить никаких "бесплатных" больших выигрышей.
"Уже сам факт того, что пользователю что-то предлагают бесплатно, особенно деньги, должен вызвать подозрение", — заявил специалист.
Он рекомендует пользователям не кликать по сомнительным ссылкам и не проводить какие-либо тестовые платежи.
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