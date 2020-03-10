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2020-03-10T09:58+0300
https://ria.ru/20200310/1568359242.html
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
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РИА Новости

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

02:47 10.03.2020 (обновлено: 09:58 10.03.2020)
188957
© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик". Об этом "Известиям" рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин.
По его словам, такое название выбрано по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", поскольку все начинается с безобидных шагов. Так, злоумышленники в соцсетях от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве получить вознаграждение за прохождение опроса на сайте: например, банка или сотового оператора. После этого клиент получает на почту сообщение о выигрыше.

"Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка, — утверждает Бусаргин.

Эксперт подчеркивает опасность данной схемы, поскольку она не вызывает подозрений и ее сложно отследить службе безопасности банка.
Директор департамента информбезопасности банка "Открытие" Владимир Журавлев подтвердил, что мошеннические опросы с вознаграждением набирают обороты. По его словам, часто клиенты решают не обращаться в банк и правоохранительные органы из-за небольшого размера украденной суммы.
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Как рассказал директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов, новую схему бывает сложно выявить из-за ссылок, которые срабатывают лишь один раз. Дело в том, что мошенники знают всю информацию о жертве из-за открытого доступа к аккаунту в соцсетях, что повышает вероятность успешной аферы.
Отмечается, что жертвами могут стать доверчивые подростки, которые, например, пользуются картами родителей. Злоумышленники под предлогом социальных экспериментов, краудфандинга или благотворительных акций в соцсетях могут завоевать доверие молодых людей, участвующих в таких мероприятиях. Среди способов защиты от мошеннической схемы называют использование антивирусного ПО и ввод личных данных только на проверенных сайтах.
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Россиян предупредили о новых аферах с финансовыми пирамидами
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РоссияМошенничествоОткрытие (банк)РосбанкGroup-IBТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Чему тут удивляться, ведь социальные сети специально и были созданы для того, чтобы дистанционно управлять пoлyдypкaми.
10 марта, 03:10
Нефертити Васильевна Фишман
1721201012
Если "может попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка", то что тут нового. Тот же хрен, но под другим соусом.
10 марта, 03:56
Никита Ермаков
9430102
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