Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

"Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка, — утверждает Бусаргин.