Счетная палата выявила неэффективные траты средств займа МБРР

"В ходе проверки установлены факты недостижения целей и ожидаемых результатов по контрактам, заключенным в рамках реализации трех подпроектов, а также неэффективного использования ресурсов, созданных за счет средств займа и софинансирования из федерального бюджета", - цитирует ведомство аудитора Алексея Саватюгина.

Проект был запущен в 2011 году в целях поддержки сохранности, безопасного хранения и использования объектов культурного наследия, а также повышения институционального потенциала регионов в сфере управления объектами культурного наследия. Сумма проекта составляет 313,7 миллиона долларов. В проекте участвуют четыре региона: Ленинградская, Псковская, Новгородская и Тверская области.

Аудитор отметил, что работа над проектами: "Реставрация объекта культурного наследия "Покровская башня", "Реставрация литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино", "Реставрация объекта "Здание бывшего Дворянского собрания" прекратилась в связи с сокращением финансирования со стороны РФ. При этом на момент принятия этого решения по этим подпроектам уже реализовывались контракты на разработку научно-проектной документации. Стоимость оплаченных работ по указанным контрактам составила 120,4 миллиона рублей.