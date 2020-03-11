Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2020-03-11T01:32+0300
https://ria.ru/20200311/1568409206.html
Мишустин и Румас обсудят двустороннее сотрудничество
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115579_0:38:3574:2048_1036x0_80_0_0_dc13eb45690211e2c605beb93e33c342.jpg
РИА Новости

Мишустин и Румас обсудят двустороннее сотрудничество

01:32 11.03.2020
224
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду встретится со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом.
Как сообщила пресс-служба российского кабмина,  в ходе беседы планируется "обсуждение актуальных вопросов российско-белорусского взаимодействия, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства России и Белоруссии" .
Как сообщала накануне пресс-служба правительства республики, в рамках визита Румаса в Москву планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Встреча глав правительств пройдет на фоне падения мировых цен на нефть.
Нефтяные котировки обрушились после новостей о том, что по итогам заседания ОПЕК+ 6 марта участники не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля обязательств ограничивать добычу не будет ни у кого из участников прежнего альянса. Саудовская Аравия, по данным СМИ, заявила, что намерена увеличить добычу и снизить цены на нефть.
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время заявления для прессы по итогам российско-белорусских переговоров
9 марта, 12:10Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
В понедельник падение цен достигало 30%. На этом фоне Румас заявил, что сложившаяся ситуация дает Минску дополнительные возможности договориться с РФ по поставкам сырья. Премьер-министр Белоруссии также добавил, что падение цен на нефть равным образом влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками.
Двадцать первого февраля белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил о телефонном разговоре со своим российским коллегой и заявил, что президент России Владимир Путин сделал Белоруссии "неожиданное предложение" по поставкам нефти в республику. По его словам, речь шла об уменьшении, в том числе за счет премии российским компаниям при поставках нефти в республику, негативного для Минска эффекта от снижения нефтяных пошлин из-за налогового маневра в РФ. Он рассказал, что поручил премьер-министру Белоруссии изучить это предложение, чтобы правительства двух стран "наконец-то пришли к какому-то соглашению".
Комментируя слова белорусского лидера о 300 миллионах долларов компенсации Минску пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главы двух стран в состоявшемся телефонном разговоре обсуждали поставки нефти и диалог сторон продолжается, однако раскрывать нюансы не стал.
Валентина Матвиенко
8 марта, 22:01
Матвиенко призвала не политизировать разногласия России и Белоруссии
Белоруссия и РФ с конца 2019 года не могут договориться по долгосрочным контрактам на нефть из-за разногласий по цене. Минск, в частности, не устраивает выплата премий российским нефтяным компаниям в условиях реализации в РФ налогового маневра. Продолжая переговоры с российскими нефтяными компаниями, Минск ищет альтернативных поставщиков сырья. В частности, есть договоренности о поставках сырья в марте компаниями "Сафмар" и ещё пятью небольшими российскими поставщиками, а также по поставке нефти, закупленной у трейдеров, морем через порт в Клайпеде, а затем по железной дороге. Кроме того, в марте Азербайджан поставит Белоруссии три танкера нефти суммарным объемом около 250 тысяч тонн.
В правительстве республики сообщали, что в качестве альтернативы Минск рассматривает поставки нефти с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана и Азербайджана. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также сообщал, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику. В марте из различных источников, в том числе за счет собственной добычи внутри страны, Белоруссия планирует поставить на оба своих НПЗ около 1 миллиона тонн нефти, что, опять же, предполагает их загрузку на 50%
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
7 марта, 11:15
Лукашенко рассказал о предложениях по поставке нефти Белоруссии
100021
Обсудить 0
Союзное государствоРоссияСергей РумасМихаил МишустинБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Страны мира. Боливия
Власти Боливии возобновят проект ядерного центра "Росатома"
Кадр из фильма Паразиты
"Паразиты" собрали рекордную кассу в Англии, обойдя "Страсти Христовы"
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак расскажет сенаторам о развитии энергетики до 2024 года
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата выявила неэффективные траты средств займа МБРР
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Полиция США
Российское консульство уведомили о задержании россиянина Фирсова
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал участие парламентариев в "нормандском формате"
Сотрудник полиции
В Подмосковье ведут проверку по нападению на дом замгубернатора ЯНАО
Дезинфекция мечети в городе Мешхед, Иран
Помпео потребовал, чтобы Иран освободил из тюрем граждан США
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Крыму девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой
Здание Госдумы
ГД обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Медицинский работник в защитном костюме
В Израиле число число заболевших коронавирусом достигло 70 человек
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил об отсутствии в Венесуэле случаев заражения COVID-19
Бывший полицейский Денис Коновалов в суде
Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест полицейских по "делу Голунова"
Стенд Сбербанка
Госдума рассмотрит законопроекты о сделке с акциями Сбербанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Дебаты кандидатов в президенты США от демократов пройдут без зрителей
05:01Италия попросила Китая о помощи в борьбе с коронавирусом
04:51Нефть марки WTI дорожала более чем на 3%
04:49В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек
04:44В США заявили, что уровень насилия со стороны талибов остается высоким
04:32В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек
04:28Байден выиграл на праймериз в штате Мичиган, прогнозирует СМИ
04:09В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек
04:06США продлили до 15 мая разрешение на сотрудничество с Huawei
04:03Нью-йоркский автосалон перенесли с апреля на август из-за коронавируса
03:56В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса
03:51Китай готов направить в Италию экспертов для борьбы с коронавирусом
03:44Эксперт рассказал, что определит цены на нефть
03:29В Киеве блокировали деятельность группировки хакеров
03:28Названа самая уязвимая для кибермошенников категория россиян
03:27В Мехико заявили, что могут быть посредником между Москвой и Эр-Риядом
03:22Белый дом может оказать помощь энергокомпаниям, сообщает СМИ
03:18В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом
03:11Вин Дизель раскрыл подробности фильма "Тор: Любовь и гром"
03:10Байден выиграл праймериз в Миссисипи и Миссури, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния